Юлия Кузьменко подала в суд на Авакова и МВД

Юлия Кузьменко будет судиться с Аваковым

Врач-хирург и волонтер, которую обвиняют в причастности к убийству Павла Шеремета, намерена разбираться с министерством внутренних дел и его главой Арсеном Аваковым из-за того, что ее объявили убийцей без суда и при наличии исключительно косвенных улик.

В иске Юлии Кузьменко о защите чести, достоинства и деловой репутации, указан также телеканал "Украина", в эфире шоу которого врача на всю страну объявили "убийцей Шеремета".

Информация о том, что подозреваемая в деле о гибели журналиста подала иск, содержится в едином реестре судебных дел Украины, а по автораспределению рассматривать его будет судья Печерского райсуда столицы Сергей Вовк - тот самый служитель Фемиды, что распорядился содержать Кузьменко в СИЗО.

- Иск подан из-за заявления Авакова в эфире телеканала "Украина" о том, что Кузьменко якобы отказалась давать показания по делу Шеремета. Если Министерство внутренних дел считает, что Кузьменко отказалась, то должен быть соответствующий протокол допроса, где указано, что она использовала статью 63 Конституции. Такого протокола допроса нет, потому что допроса не было. Такой допрос, где она давала показания, был после выхода этой программы. Кроме того, во время судебных заседаний Юлия Кузьменко не использует ст. 63 Конституции и дает показания. Поэтому мы будем настаивать, чтобы информация, распространенная Аваковым, была опровергнута, - заявила одна из адвокатов подозреваемой Виктория Дейнека.

Как известно, вчера судьи вопреки здравому смыслу и отсутствию прямых доказательств причастности Юлии Кузьменко, а также забив на 56 готовых взять ее на поруки людей, оставили подозреваемую в СИЗО.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.