Євро 2020: Україна здобуває важку перемогу

Героям слава! / УЄФА

17 червня збірна України здобула першу перемогу на Євро 2020. У важкому двобою підопічні Андрія Шевченка взяли гору над командою Північної Македонії.

Україна була безумовним фаворитом у матчі, але довго не могла опанувати себе та впоратись з хвилюванням. Гравці групи атаки раз по раз мали моменти, але ніяк не доводили їх до пуття.

Голи з'явились одразу, як були опановані нерви. Спочатку на 29 хвилині капітан Ярмоленко вдало підставив ногу й замкнув витончений простріл Караваєва, а за 5 хвилин вже сам Андрій асистував Роману Яремчуку - той уник офсайду й невідпорно пробив. 2:0 - Україна здобула перевагу.

На старті другого тайму Македонія запропонувала відкритий футбол й побігла відігруватись - моменти виникали у обох воріт, але Бущан і Дімітрієвскі грали надійно. Македонці забили, але у Пандєва був офсайд.

На 57-й хвилині біля воріт Бущана стався "нещасний випадок". Голкіпер українців відбив потужний дальній удар Трайковскі, але далі Караваєв для чогось вгатив ногою в ногу ветерана македонців Горана Пандєва. Суддя та ВАР побачили у таких діях склад злочину й призначили пенальті. Його взявся виконувати Аліоскі, а Бущан вгадав його задум й відбив удар, проте македонець був першим на добиванні - 2:1.

Шевченко провів заміни й зняв Яремчука та Ярмоленка. З ними зникла й реалізація моментів. Вони виникали, але українці діяли незграбно. Ну, а надії македонців нещадно топтав Бущан.

На 84-й хвилині наші могли припинити страждання - ВАР угледів гру рукою у суперника й суддя призначив пенальті, проте потужний удар Малиновського відбив голкіпер Північно\ Македонії. Це вилилось ще 10 з хвостиком нервових хвилин, але Україна свою перемогу вже не віддала?.

2:1 - маємо першу перемогу на турнірі та першу з часів Євро 2012.

Євро-2020. Груповий етап. Група С. Другий тур

Румунія. Бухарест. Національний стадіон

Арбітр в полі – Фернандо Раппалліні (Аргентина)

Україна – Північна Македонія 2:1

Голи: Андрій Ярмоленко 29, Роман Яремчук 34 – Езджан Аліоскі 57

Україна: Георгій Бущан – Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко – Тарас Степаненко – Олександр Зінченко – Руслан Маліновський (Едуард Соболь 90+2), Андрій Ярмоленко (Віктор Циганков 70), Микола Шапаренко (Сергій Сидорчук 78) – Роман Яремчук (Артем Бесєдін 70)

Північна Македонія: Столе Дімітрієвскі – Стефан Рістовскі, Дарко Велковскі (Іван Трічковскі 85), Вісар Мусліу – Езджан Аліоскі, Стефан Спіровскі (Дарко Чурлінов 46), Аріджан Адемі (Кіре Рістевскі 85), Бобан Ніколов (Александр Трайковскі 46) – Еніс Барді (Даніель Абрамовскі 77) – Еліф Ельмас, Горан Пандєв

Попередження: Микола Шапаренко 43 – Дарко Велковскі 59, Даніель Абрамовскі 83

Нереалізовані пенальті: Руслан Маліновський 84 (воротар) – Езджан Аліоскі 57 (воротар)