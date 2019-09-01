Языковой закон пересмотрят? Гарант вынес вердикт
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал пересмотреть языковой закон.
Об этом гарант заявил в интервью каналу "1+1".
"Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств. И там должно все быть выписано: их язык, их вера", - заявил Зеленский и рассказал, что думает по этому поводу.
"А если человек работал 40-50 лет на эту страну. Если так было и он работал в Украине, когда та была еще в составе СССР. Он что не такой человек, что-то изменилось? Поэтому надо защищать права меньшинств, я уверен. Найти эту модель, о которой я сказал", - подчеркнул гарант.
Отметим, что сам президент Владимир Зеленский достаточно дипломатично относится к этой проблеме. Ранее он заявлял, что украинский язык стоит поддерживать, но лишь пряником, а не кнутом.
Свое видение проблемы есть у окружения Зеленского. Так, глава ОП Андрей Богдан в своей время заявил, что разрешил бы русский язык для Донбасса, чем вызвал целый шквал критики в свой адрес.
Напомним, что языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко с Ко попытался оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.
Позже споры возникли по другому вопросу – реформы украинского правописания. Дело даже дошло до суда.