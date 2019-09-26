Януковича вызвали в суд. Опять - ФОТО
Януковича вызвали в суд. Опять
Апелляционный суд Киева вызвал на допрос Украины Виктора Януковича.
Об этом сообщают СМИ.
"Киевский апелляционный суд вызывает Вас в качестве обвиняемого на 11:00 30 сентября 2019", - говорится в повестке.
Как уточняют источники, беглого президента вызвали в суд в качестве обвиняемого.
Отметим, что ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил о возможном возвращении своего клиента в Украину.
Но сперва нужно пересмотреть его дело в суде. Для прояснения некоторых моментов, защита экс-гаранта уже собралась ходатайствовать о допросе Петра Порошенко. По ее словам, ранее последний будто бы уклонялся от ответов на некоторые вопросы.
Напомним, ГПУ поддержала соратника Януковича.
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