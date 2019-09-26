Януковича вызвали в суд. Опять - ФОТО

Януковича вызвали в суд. Опять

Апелляционный суд Киева вызвал на допрос Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщают СМИ.

"Киевский апелляционный суд вызывает Вас в качестве обвиняемого на 11:00 30 сентября 2019", - говорится в повестке.

Как уточняют источники, беглого президента вызвали в суд в качестве обвиняемого.

Отметим, что ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил о возможном возвращении своего клиента в Украину.

Но сперва нужно пересмотреть его дело в суде. Для прояснения некоторых моментов, защита экс-гаранта уже собралась ходатайствовать о допросе Петра Порошенко. По ее словам, ранее последний будто бы уклонялся от ответов на некоторые вопросы.

Напомним, ГПУ поддержала соратника Януковича.