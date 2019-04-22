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Янукович поздравил Зеленского - ФОТО

22 апреля, 10:40
Янукович поздравил Зеленского - ФОТО - фото 1

После выборов президента мировые лидеры принялись поздравлять Владимира Зеленского. Теплые слова решил выразить и беглый экс-президент Украины Виктор Янукович.

Об этом в Facebook сообщил представитель "легитимного" Юрий Кирасир.

Выборы в Украине: реакция мировых лидеров – ФОТО

"Уважаемый Владимир Александрович!

Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост Президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории. Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее.

Братоубийственная война на моем родном Донбассе каждый день уносит жизни украинцев и уничтожает когда-то процветающий край.

Вина за эти чудовищные страдания лежит на Петре Порошенко и его соратниках, которые все эти годы проводили политику ненависти и насилия. Избиратели уже вынесли им однозначный приговор голосованием. А история наверняка вынесет свой, более жесткий.

Сейчас перед Вами стоят нелегкие задачи. Главные - принести нашей стране мир, объединить и примирить украинский народ. Восстановить законность и справедливость. Улучшить благосостояние украинцев. Заменить страх и уныние в душах людей на надежду и веру в лучшее, нести людям, то что объединяет, а не разделяет.

Янукович поздравил Зеленского - ФОТО - фото 179929

Я хочу низко поклониться мудрому украинскому народу, который не дал себя обмануть, не поддался на провокации и ложь, а сделал осознанный выбор. Украинцы доверились Вам и надеются на то, что Вы вернете нашему народу мир и процветание. Не подведите их.

Я желаю Вам крепкого здоровья, благословения от Господа и успехов на Вашем высоком и ответственном посту Президента Украины",- говорится в послании "проФФесора".

Ответит ли Зеленский Януковичу? Полагаем, это весьма сомнительно.

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Владимир Зеленский Виктор Янукович Выборы президента 2019 Россия Новости Украина
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