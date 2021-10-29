Як мінімізувати ризик проникнення до оселі та крадіжки майна

20:59 29 октября,

Потреба в безпеці - ключова для кожної людини. Але для повноцінної безпеки вдома потрібні професійні засоби та спеціальне обладнання, бо недостатньо просто встановити якісні двері та вікна.

Буде потрібна повноцінна система обладнання від найкращих виробників. Проте, міцна огорожа та броньовані двері допоможуть зупинити грабіжників.

Не варто заощаджувати на якості дверей та замків, обирайте двері з цільного металевого полотна, з захистом від механічних та інших уражень.

Охорона квартири або будинку починається з вибору сигналізації, це найважливіший елемент.

Що потрібно для захисту домівки

Для забезпечення охорони вдома, вам будуть потрібні:

Сигналізація, вона може бути дротовою, чи бездротовою. Дротова коштує дешевше, але її складніше встановити, такий варіант не підходить для свіжого ремонту. Проте дротова система краще передає сигнал та працює більш стабільно. Бездротові системи зараз використовують частіше, вони більш сучасні, прості в монтажі та налаштуванні. Сигнал в таких системах передається за допомогою інтернету, тому залежить від його якості та швидкості. Може послаблюватися через фізичні перепони на шляху. Детектори для повноцінної роботи сигналізації. Це зазвичай датчики руху, удару, розбитого скла, світла, відкритих дверей. Часто люди також встановлюють детектори вогню, диму та затоплення, щоб забезпечити квартирі повний захист. Камери відеоспостереження. Вони дозволяють спостерігати за тим, що коїться вдома, коли господарів немає. Дуже корисні пристрої, особливо якщо в домі знаходяться незнайомі люди (будівельники, чи няня). Система пожежної безпеки. Для підприємств та місць загального користування таке обладнання є обов’язковим, вдома її встановлюють за бажанням. Але наявність пожежної сигналізації значно збільшує рівень безпеки, бо пожежі виникають дуже часто. А така система дозволяє швидко виявити джерело вогню та викликати пожежну службу.

Чи потрібна пультова охорона

Пультова охорона є найбільш надійним способом забезпечити охорону квартирі чи дому.

У такому разі головний пристрій сигналізації підключається до пульта, який знаходиться на території охоронного агентства. Принцип дії простий: детектори чи кнопка тривоги системи спрацьовують та передають інформацію на головний пристрій. Звідти сигнал надходить на пульт, де диспетчер вирішує, що робити далі. Сигнал зазвичай доходить за 30 секунд, далі диспетчер викликає службу швидкого реагування. Група приїде на місце за 4-7 хвилин.

Такі послуги в Україні надає охоронна фірма Шериф, яка є однією з найбільших. Агентство має власний автопарк, користується лише новими технологіями та кращим обладнанням. Компанія працює більше 5 років, та останні 4 роки отримує нагороду Вибір року.

Послуги надаються фізичнім та юридичним особам, можна обрати необхідне обладнання, встановити його, або замовити пакет послуг з охорони будь-яких приміщень. Є також послуга фізичної охорони.