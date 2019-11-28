Яблочный скандал: Литва выступила с обвинением Apple из-за Крыма

На зашквар "Яблока" реагируют не только в МИД Украины

После того, как американская компания прогнулась под русских и стала обозначать на своих картах для всего мира захваченный полуостров как "нейтральную территорию", а для находящихся в РФ - как "российскую", МИД Украины выступил с решительным протестом. Позицию дипломатов поддержали коллеги из Литвы.

На своей странице в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Appl отменить решение об обозначении на ее картах Крыма как части России.

"Мы присоединяемся, выражая разочарование подходом Apple по отображению полуострова Крым как России. Мы призываем Apple отказаться от этой невежественной позиции, поскольку статус-кво в Крыму не изменился: его до сих пор оккупирует Россия, это земля Украины, в этой войне до сих пор гибнут люди", - подчеркнул глава МИД.

Накануне развалил "яблоко" и коллега Линкявичюса Вадим Пристайко, который заявил, что "глобальная политика не является сильной стороной компании из Купертино".

We join in expressing disappointment with @Apple's approach to #Crimea as Russia. We call on Apple to revert this ignorant standpoint as status quo has not changed in Crimea: it's still occupied by #Russia, it's the land of #Ukraine, there are still people dying in this war. https://t.co/kfHd7fkjlj — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) November 28, 2019

Напомним, судя по всему, американцы решили пойти на поводу у оккупантов, хотя это грозит им санкциями. В головном офисе Apple на ситуацию пока не отреагировали.