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Яблочный скандал: Литва выступила с обвинением Apple из-за Крыма

12:40
На зашквар "Яблока" реагируют не только в МИД Украины - фото 1
На зашквар "Яблока" реагируют не только в МИД Украины

После того, как американская компания прогнулась под русских и стала обозначать на своих картах для всего мира захваченный полуостров как "нейтральную территорию", а для находящихся в РФ - как "российскую", МИД Украины выступил с решительным протестом. Позицию дипломатов поддержали коллеги из Литвы.

На своей странице в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Appl отменить решение об обозначении на ее картах Крыма как части России.

Apple по требованию Госдумы признала Крым "российским" (ФОТО)

"Мы присоединяемся, выражая разочарование подходом Apple по отображению полуострова Крым как России. Мы призываем Apple отказаться от этой невежественной позиции, поскольку статус-кво в Крыму не изменился: его до сих пор оккупирует Россия, это земля Украины, в этой войне до сих пор гибнут люди", - подчеркнул глава МИД.

Накануне развалил "яблоко" и коллега Линкявичюса Вадим Пристайко, который заявил, что "глобальная политика не является сильной стороной компании из Купертино".

Напомним, судя по всему, американцы решили пойти на поводу у оккупантов, хотя это грозит им санкциями. В головном офисе Apple на ситуацию пока не отреагировали.

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