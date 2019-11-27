Андрей Садовый Владимир Зеленский война на Донбассе

Apple по требованию Госдумы признала Крым "российским" (ФОТО)

12:04
Apple обозначила Крым "российским" - фото 1
Apple обозначила Крым "российским"

Представители американского гиганта Apple якобы согласились с тем, что украинский полуостров "принадлежит России". Об этом в среду, 27 ноября, объявили в Госдуме страны-террориста.

Как утверждают российские чиновники, представители компании с регистрацией в Купертино заявили главе комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву об устранении "ошибки в сервисах".

Лукашенко посягнул на Калининград, признав Крым "российским"

Сам оккупант говорит, что Apple внесла попарвки в свои приложения, отметив Крым и "город федерального значения" Севастополь как "принадлежащие России".

Примечательно, что яблочники на самом деле убрали государственные границы между полуостровом и материковой частью РФ.

Apple по требованию Госдумы признала Крым 'российским' (ФОТО) - фото 191921

А по линии административного разграничения с Херсонской областью - наоборот добавили жирную линию.

Apple по требованию Госдумы признала Крым 'российским' (ФОТО) - фото 191919

Российский депутат утверждает, что американцы внесли изменения и в географические названия полуострова. Если ранее возле Крыма стояла пометка "Украина", сейчас ее убрали.

Apple по требованию Госдумы признала Крым 'российским' (ФОТО) - фото 191922

В то же время другие города нашей страны, к примеру, Запорожье, отображаются в картах "яблока" с географической принадлежностью к Украине.

Apple по требованию Госдумы признала Крым 'российским' (ФОТО) - фото 191920

На "несоответствие" отображения Крыма на картах Apple русские обратили внимание весной. Пискарев вместе с главой комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонидом Левиным провели встречу с директором "Эппл Рус" Виталием Морозько, и дали ему срок на исправление "ошибки".

Американцы, судя по всему, решили пойти на поводу у оккупантов, хотя это грозит им санкциями. Впрочем, для наказания за пособничество русским необходима реакция украинского министерства иностранных дел. А ее пока не было.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Крым Оккупация Крыма терроризм Apple Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Коломойский ведет титушек в атаку на Нацбанк - фото 1
В НБУ обвинили Коломойского в титушечных атаках
11:20
"Слуги народа" собираются выдавать пенсии на неоккупированной территории - фото 1
В Раду внесли законопроект о раздаче пенсий жителям "ДНР" и "ЛНР"
09:20
Оржель объявил о возможных прямых покупках газа у России - фото 1
В правительстве обещают скидки для людей в обмен на покупку газа у русских
08:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
24 ноября, 18:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
22 ноября, 09:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
17 ноября, 19:00
Загрузка...