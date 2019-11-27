Apple по требованию Госдумы признала Крым "российским" (ФОТО)

Apple обозначила Крым "российским"

Представители американского гиганта Apple якобы согласились с тем, что украинский полуостров "принадлежит России". Об этом в среду, 27 ноября, объявили в Госдуме страны-террориста.

Как утверждают российские чиновники, представители компании с регистрацией в Купертино заявили главе комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву об устранении "ошибки в сервисах".

Сам оккупант говорит, что Apple внесла попарвки в свои приложения, отметив Крым и "город федерального значения" Севастополь как "принадлежащие России".

Примечательно, что яблочники на самом деле убрали государственные границы между полуостровом и материковой частью РФ.

А по линии административного разграничения с Херсонской областью - наоборот добавили жирную линию.

Российский депутат утверждает, что американцы внесли изменения и в географические названия полуострова. Если ранее возле Крыма стояла пометка "Украина", сейчас ее убрали.

В то же время другие города нашей страны, к примеру, Запорожье, отображаются в картах "яблока" с географической принадлежностью к Украине.

На "несоответствие" отображения Крыма на картах Apple русские обратили внимание весной. Пискарев вместе с главой комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонидом Левиным провели встречу с директором "Эппл Рус" Виталием Морозько, и дали ему срок на исправление "ошибки".

Американцы, судя по всему, решили пойти на поводу у оккупантов, хотя это грозит им санкциями. Впрочем, для наказания за пособничество русским необходима реакция украинского министерства иностранных дел. А ее пока не было.