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"Я вас прибью": Зеленский пригрозил "слугам народа"

14:30
"Я вас прибью": Зеленский пригрозил "слугам народа" - фото 1
"Я вас прибью": Зеленский пригрозил "слугам народа"

Президент Украины Владимир Зеленский снова пригрозил "слугам народа".

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О своей воспитательной работе он рассказал в интервью актеру Станиславу Боклану.

"К ним (слугам - прим. ред.) уже ходят люди. Почему я так реагирую на это и они знают, что я по телефону говорил уже некоторым. Я им говорил откровенно: я вас прибью. Найду и прибью просто. Я им сказал. Это просто позор. Поэтому они знают мое отношение", - заявил президент .

Отметим, что ранее схожие угрозы звучали и от спикера ВРУ Дмитрия Разумкова. В интервью "Новое время" политик заявил, что зеленые депутаты будут нести персональную ответственность за все свои поступки.

"Конечно, наши депутаты представляют украинский народ, и святых не бывает. Но именно дисциплинарные меры — это первое, с чего мы начнем, и их мы пропишем законодательно. Если вы не ходите на работу, вас увольняют — почему с депутатом должно быть по другому? Выдвигала их именно партия "Слуга народа", и мы несем за них ответственность, в том числе репутационную", - отметил Разумков.

Напомним, в "Слуге народа" назрел раскол. Что происходит?

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