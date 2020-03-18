"Я ушёл на карантин": Джордж Мартин сделал неожиданное признание

"Я ушёл на карантин": Джордж Мартин сделал неожиданное признание

Автор "Игры престолов" Джордж Мартин неожиданно ушел на карантин. Да, вы все верно поняли. Во всем виновата пандемия коронавируса.

Об этом писатель написал в своем блоге.

"Я осознаю, что нахожусь в наиболее уязвимой группе населения, учитывая мой возраст и здоровье. Но сейчас я чувствую себя хорошо, и мы принимаем все разумные меры предосторожности. Я ушел на карантин в отдаленном отдаленном месте вместе со своим сотрудником, и я не собираюсь ехать в город и ни с кем не встречаюсь. По правде говоря, я провожу больше времени в Вестеросе, чем в реальном мире, пишу каждый день. В Семи Королевствах все довольно мрачно ... но, возможно, не так мрачно, как здесь, в нашем мире", - заявил Дж. Мартин и пожелал всем здоровья.

"Иногда, просматривая новости, я не могу избавиться от чувства, что все мы сейчас живем в фантастическом романе. Но, увы, это не тот научно-фантастический роман, о котором я мечтал в детстве, с городами на Луне, колониями на Марсе, роботами-домохозяйками, запрограммированными по трем законам (Айзека Азимова – прим. ред.), и летающими автомобилями. Мне никогда не нравились пандемические истории, так что….Будем надеяться, что все мы пройдем через это в целости и сохранности. Будьте здоровы, друзья мои. Лучше побыть в безопасности, чем потом сожалеть", - отметил писатель.

Напомним, Игра престолов возвращается: Мартин раскрыл сюжет.