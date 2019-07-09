Игра престолов возвращается: Мартин раскрыл сюжет

Продолжение Игры престолов: Мартин раскрыл сюжет

Игра престолов завершилась…Но ненадолго! Сьемки приквела уже стартовали, а после подтянулись и новости о сюжете. И не от кого-нибудь, а от самого творца Вестероса Джорджа Мартина!

Итак, что же нам известно? Пройдемся попорядку.

Много королевств. Очень много!

Зритель привык к "уютному мирку" Семи королевств. В предыстории этого не будет. Готовьтесь заучивать новые названия. По словам Мартина, мы увидим…100 государств. В тех же границах. Как заявил писатель, чем дальше мы углубляемся в историю королевств, тем больше их находим.

Прямо настоящее проклятие для местных географов и историков!

Там будут Старки и Ланнистеры?

Да! Старки там будут. И не одни, а с лютоволками. А вот касательно Ланнистеров не совсем уверен и сам Мартин. Есть предположение, что мы увидим зарождение хитрого семейства Львов. По легендам, все началось с редкого плута Ланна Умного, хитростью захватившего Кастерли-Рок.

Сюжетная линия

Как и при просмотре старой ИП, мы будем наблюдать несколько основных сюжетных линий. Главного героя не ждите. Надеемся, им хорошо пропишут характеры. Получше, чем персонажей 8-го сезона.

Как будет называться сериал?

На данный момент приквел ИП называется Долгой ночью. Однако рассматривается и другой вариант - "Самая долгая ночь" (The Longest Night).

Молим богов и старых и новых, чтобы наше ожидание было куда короче. Как бы там ни было, но сьемки уже стартовали в Северной Ирландии.

По данным источников, предысторию "Игры" начали снимать в атмосфере особой секретности на отдаленном северном берегу острова. Организацию съемочного процесса возложили на "Titanic Studios”.

А вот что из этого всего выйдет - другой вопрос. Валар Дахаэрис, друзья!