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"Я полный профан!": Гончарук объяснился за свою некомпетентность - ВИДЕО

10:47
"Я полный профан!": Гончарук объяснился за свою некомпетентность - ВИДЕО - фото 1
"Я полный профан!": Гончарук объяснился за свою некомпетентность - ВИДЕО

В четверг, 16 января, премьер-министр Алексей Гончарук оправдался за скандальные записи со своим участием.

"Это просто нарезка": Арахамия оправдался за записи с Гончаруком

Свое видеообращение он выложил в Facebook.

"С самого начала против команды Президента и Правительства работают много людей, которым хотелось бы, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украине не удалось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки. Главная цель работы нашей команды – перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без "схем" и договорняков», - заявил Гончарук и отметил успехи своего правительства.

"И немного хороших новостей. Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющих 25 миллиардов долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 миллиарда долларов. Резко снизилась инфляция в 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике", - добавил премьер.

Напомним, 15 января в YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности. Подробности читайте по ссылке.

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Алексей Гончарук Кабмин Новости Украина
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