"Это просто нарезка": Арахамия оправдался за записи с Гончаруком

"Это просто нарезка": Арахамия оправдался за записи с Гончаруком

Глава фракция Слуга народа Давид Арахамия оправдался за скандальные записи с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

О своей версии событий он рассказал в интервью СМИ.

"Это просто нарезка каких-то фраз разных людей в разное время, чтобы создать сенсацию. ... Как я понимаю, это была склейка стратегической сессии по финстабильности, которая длилась 3 часа", - заявил политик и добавил, что скорее-всего записи опубликовал один из участников сессии.

Позже фракция "Слуга народа" провела заседание, где Андрей Дубинский и Макс Бужанский подняли вопрос об объявлении Гончаруку недоверия. Однако их инициативу поддержали лишь 10 человек, "связанных с одной и той же группой" (т. е. Коломойского - прим. ред.).

Напомним, 15 января в YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности. Подробности читайте по ссылке.