Искусственно банкротящуюся "Центрэнерго" собираются продать олигархам

Гончарук собирается пустить "Центрэнерго" с молотка

В субботу, 9 ноября, во время выступления во время Киевского экономического форума премьер-министр Алексей Гончарук объявил о намерениях правительства продать "Центрэнерго".

Глава Кабмина отметил, что энергогенерирующая компания "Центрэнерго" находится на первом месте среди самых важных попадающих под приватизацию объектов.

- Центрэнерго готовится к приватизации ... Центрэнерго у нас в топ приватизации и я хочу, чтобы она была приватизирована внешним игроком, - отметил Гончарук. - На энергетическом рынке сохраняют свое влияние монопольные группы, однако сейчас первоочередной задачей правительства остается подготовка страны к отопительному сезону.

Как известно, стараниями "слуг народа" в общем и Андрея Геруса в частности мощности "Центрэнерго" и других компаний в данный момент искуственно снижают. С самого начала прихода к власти Зе команды люди Игоря Коломойского взяли под себя руководство компанией и начали закупать уголь из "ДНР" под видом добытого в России.

Чуть позже, когда нардеп Герус продавил закон о покупке электричества у русских, Украина начала импортировать огромное количество килоВатт из РФ. При этом выработку отечественной электроэнергии по указке смотрящего за энергетикой уменьшают. Де-факто, "Центрэнерго" теряет в цене, а на тендере может стать лакомым кусочком.