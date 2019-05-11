"Я готов!": Садовый идет в премьеры

18:00 11 мая,

"Я готов!": Садовый идет в премьеры

Лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый готов возглавить правительство.

Об этом он заявил на 18-м съезде своей политсилы.

"Моя деятельность как городского головы подходит к концу... я не собираюсь баллотироваться на новую каденцию. Я готов идти в парламент, возглавлять список, если будет ваше доверие, готов бороться за должность премьера и наводить порядок в стране", - заявил мэр Львова.

И добавил, что в парламентском списке "Самопомочи" будет до 80 % новых лиц.

"В будущем списке "Самопомочи" до 70-80% будут новые лица для украинского парламента", - отметил Садовый.

Отметим, что ранее мэр Львова баллотировался на должность президента Украины, но вскоре снял свою кандидатуру и поддержал Анатолия Гриценко.

Ранее мы писали, что как и во времена Януковича, спецслужбы тотально прослушивают украинских политиков. Очередной жертвой режима стал кандидат в президенты Украины Андрей Садовый.

Как и во времена Януковича - спецслужбы тотально прослушивают украинских политиков. Очередной жертвой режима стал кандидат в президенты Украины Андрей Садовый.

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