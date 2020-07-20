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"Я бы взяла его...": Юлия Мендель рассказала о своем таинственном возлюбленном

Вчера, 22:15
"Я бы взяла его..": Юлия Мендель рассказала о своем таинственном возлюбленном - фото 1
"Я бы взяла его..": Юлия Мендель рассказала о своем таинственном возлюбленном

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о своей личной жизни и мечтах на будущее.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на интервью пресс-секретаря с телеведущей Натальей Влащенко.

Отвечая на вопрос журналистки, кого бы она взяла с собой на необитаемый остров, Юлия Мендель упомянула некоего молодого человека.

“Я бы взяла своего молодого человека. Это единственный человек, с которым я хотела бы провести год, и это было бы действительно круто”, - отметила пресс-секретарь Владимира Зеленского.

О том, как зовут ее молодого человека, Юлия Мендель предпочла не говорить, заявив, что она прилагает все усилия для сохранения тайны его личности. Как уточнила девушка, ее парень не работает в Офисе президента.

“Нам пришлось пройти этот период, когда он немного удивлялся. Он говорил, что читает обо мне, смотрит, что пишут. По его словам, у него возникла дискоординация, потому что в том пространстве я одна, а здесь другая”, - добавила Юлия Мендель.

Напомним, что…

7 июля лидер партии "5.10" Геннадий Балашов на своем Youtube-канале заявил о беременности пресс-секретаря ОПУ Юлии Мендель от президента Владимира Зеленского.

11 июля пресс-секретарь главы государства записала официальное видеообращение, опровергнув слухи о своем романе с гарантом

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Юлия Мендель Владимир Зеленский Офис Президента Новости Украина
Без табу
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