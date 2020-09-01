Владимир Зеленский Витольд Фокин Карантин в Украине Танці з зірками Конституционный суд Беларусь Гео Лерос война на Донбассе Досье

"Я буду бороться!": Лерос отреагировал на свое исключение из "СН"

Вчера, 21:01
"Я буду бороться!": Лерос отреагировал на свое исключение из СН - фото 1
"Я буду бороться!": Лерос отреагировал на свое исключение из СН

Народный депутат Гео Лерос отреагировал на свое исключение из фракции "Слуга народа".

Гео Леросу сожгли машину: Все подробности – ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Хочу поблагодарить каждого за теплые слова. Депутатам, которые не испугались звонков из офиса президента. Скажу только, вы можете открывать сколько угодно дел на меня, поджигать мое имущество, но, вы подонки меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом, в судах, парламенте, на улицах, на востоке и западе. Я буду среди миллиона людей, что рано или поздно выйдут на улицу и скажут вам - нет", - заявил Гео Лерос.

Что было ранее?

31 августа, выступая на сьезде партии "Слуга народа", президент Украины Владимир Зеленский обозвал "микробами" депутатов Команды Зе, "которые забыли для чего попали в Раду".

В ответ Гео Лерос раскритиковал президента, обвинив его в кумовстве, защите интересов олигархов и покрывательстве коррупции.

В Слуге народа очень негативно восприняли заявление депутата и приняли решение исключить его их своих рядов.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Гео Лерос Партия Слуга народа Верховна Рада Новости Украина
Без табу
Другое на тему
Меркель пообещала достроить Северный поток-2 - фото 1
Меркель пообещала достроить Северный поток-2
Вчера, 22:23
Гео Лероса изгнали из "Слуги народа" - фото 1
Гео Лероса изгнали из "Слуги народа"
Вчера, 19:43
Карантин могут продлить после 31 октября – Шмыгаль - фото 1
Карантин в Украине могут продлить после 31 октября – Шмыгаль
Вчера, 18:35
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
Вчера, 08:30
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00
Кадирівці - одни з найбільш безчоловічних найманців - фото 1
Відморожені вбивці: на кого ставить Путін у війнах на Донбасі, Сирії та інших країнах
13 августа, 21:00