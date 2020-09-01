"Я буду бороться!": Лерос отреагировал на свое исключение из "СН"

"Я буду бороться!": Лерос отреагировал на свое исключение из СН

Народный депутат Гео Лерос отреагировал на свое исключение из фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Хочу поблагодарить каждого за теплые слова. Депутатам, которые не испугались звонков из офиса президента. Скажу только, вы можете открывать сколько угодно дел на меня, поджигать мое имущество, но, вы подонки меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом, в судах, парламенте, на улицах, на востоке и западе. Я буду среди миллиона людей, что рано или поздно выйдут на улицу и скажут вам - нет", - заявил Гео Лерос.

Что было ранее?

31 августа, выступая на сьезде партии "Слуга народа", президент Украины Владимир Зеленский обозвал "микробами" депутатов Команды Зе, "которые забыли для чего попали в Раду".

В ответ Гео Лерос раскритиковал президента, обвинив его в кумовстве, защите интересов олигархов и покрывательстве коррупции.

В Слуге народа очень негативно восприняли заявление депутата и приняли решение исключить его их своих рядов.