Гео Леросу сожгли машину: Все подробности – ФОТО, ВИДЕО

Гео Леросу сожгли машину: Все подробности – ФОТО, ВИДЕО

Слуге народа Гео Леросу подожгли машину. Транспорт восстановлению не подлежит.

Об этом народный депутат сообщил в Facebook.

"Мне подожгли машину, это п@здец", - кратко отметил Гео Лерос.

Позже политик уточнил детали происшествия.

"Свидетели говорят, что был хлопок слышен в квартире 14 этажа. Сомнений уже нет, это был поджог. Кто бы это не сделал, я вас найду, вы рано радуетесь", - отметил народный избранник.

Вскоре на место ЧП прибыла полиция, однако выявить поджигателей ей вряд ли удастся.

"Приехала лаборатория полиции, оказывается запись камеры с соседнего дома, направленная на парковку, две недели назад перестала работать в режиме записи", - резюмировал "слуга народа".

Отметим, что…

Гео Лерос является личным врагом главы ОПУ. Как известно, 29 марта нардеп опубликовал видеоматериалы с Денисом Ермаком (братом главы ОПУ – прим. ред.), предлагающим некоему лицу государственные посты за материальное вознаграждение. В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил нардепа в клевете и написал на него заявления в ГБР и СБУ.