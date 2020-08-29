Владимир Зеленский Чедвик Боузман Карантин в Украине B2B Jewerly Конституционный суд Беларусь война на Донбассе Досье

Гео Леросу сожгли машину: Все подробности – ФОТО, ВИДЕО

15:35
Гео Леросу сожгли машину: Все подробности – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Гео Леросу сожгли машину: Все подробности – ФОТО, ВИДЕО

Слуге народа Гео Леросу подожгли машину. Транспорт восстановлению не подлежит.

"Тяжелая потеря": Андрей Богдан обвинил власти в поджоге своего авто

Об этом народный депутат сообщил в Facebook.

"Мне подожгли машину, это п@здец", - кратко отметил Гео Лерос.

Позже политик уточнил детали происшествия.

Гео Леросу сожгли машину: Все подробности – ФОТО, ВИДЕО - фото 204684

"Свидетели говорят, что был хлопок слышен в квартире 14 этажа. Сомнений уже нет, это был поджог. Кто бы это не сделал, я вас найду, вы рано радуетесь", - отметил народный избранник.

Вскоре на место ЧП прибыла полиция, однако выявить поджигателей ей вряд ли удастся.

Гео Леросу сожгли машину: Все подробности – ФОТО, ВИДЕО - фото 204685

"Приехала лаборатория полиции, оказывается запись камеры с соседнего дома, направленная на парковку, две недели назад перестала работать в режиме записи", - резюмировал "слуга народа".

Отметим, что…

Гео Лерос является личным врагом главы ОПУ. Как известно, 29 марта нардеп опубликовал видеоматериалы с Денисом Ермаком (братом главы ОПУ – прим. ред.), предлагающим некоему лицу государственные посты за материальное вознаграждение. В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил нардепа в клевете и написал на него заявления в ГБР и СБУ.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости События Гео Лерос пожар Партия Слуга народа
Без табу
Другое на тему
Путин признал победу Лукашенко: Теперь уже официально - фото 1
Путин признал победу Лукашенко: Теперь уже официально
14:47
СOVID-19 нанес жесточайший удар по Украине: Что изменилось? - фото 1
СOVID-19 нанес жесточайший удар по Украине: Что изменилось?
10:55
Прощай, Черная Пантера - фото 1
RIP, Черная Пантера: Умер актер Чедвик Боузман
08:17
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00
Кадирівці - одни з найбільш безчоловічних найманців - фото 1
Відморожені вбивці: на кого ставить Путін у війнах на Донбасі, Сирії та інших країнах
13 августа, 21:00
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30