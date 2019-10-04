Х-фактор 10 - смотреть онлайн 4 выпуск - 5.10.2019

Х-Фактор 10 - 4 выпуск: Время легенд / СТБ

В субботу, 5 октября, смотрите в эфире СТБ вокальное шоу Х-Фактор 10. В 4 выпуске состоится возвращение звезды 90-х и солистки Panivalkova. Все подробности 4 выпуска проекта, а также все песни - смотрите и слушайте в режиме онлайн на Без Табу.

Вдохновившись примером Юрка Юрченко, в 10 сезоне Х-Фактора на большую сцену решил вернуться Игорь Балан – создатель и солист жутко популярной в 90-х группы «Аква Вита».

«Шоу-бизнес – это как минное поле. И сейчас мне приходится начинать все с нуля. Я увидел маленький свет в виде «Х-фактора», - признается певец, чье лицо было на каждом школьном дневнике или тетради.

Игорь Балан: А тепер усе інакше / Х-Фактор 10 - 4 выпуск

Вернуться на сцену с помощью «Х-фактора» хочет и другая артистка – Ирина Кульшенко. Девушка была солисткой этно-поп-коллектива Panivalkova с миллонами просмотров на YouTube, однако группа распалась. У Ирины началась депрессия, но вскоре она взяла себя в руки и решила начинать собственную карьеру.

Ирина Кульшенко вернулась в шоубизнес / Х-Фактор 10 - 4 выпуск

«Я иду на «Х-фактор», чтобы обо мне узнали, узнали о моем творчестве и о моей душе», - говорит Ирина.

Также показать судьям шоу свои вокальные таланты решила и экс-ведущая проекта «Ревизор: Магазины» Наталья Кудряшова.

«Многие меня знают, как ведущую, которую бьют в каждой программе. Вы думаете, драки постановочные? У Хмельницком мне чуть руку не оторвали – дверью как защемили, я думала, это все. А на Владимирском рынке мясом побили – все как накинулись! А все потому, что там контрабанды много было», - вспоминает она.

Даша Трегубова готова к визиту ревизоров / Х-Фактор 10 - 4 выпуск

Ревизию телеведущая решила устроить и «Х-фактору». Обрадуются ли этому судьи, и не закончится ли эта затея так же экстремально, как и другие ревизии Натальи, увидим в субботу в 19:00 в эфире вокального шоу «Х-фактор» на СТБ.

Х-Фактор 10 смотреть онлайн 4 выпуск - 05.10.2019:

Кроме того, в этом выпуске разбушуются настоящие страсти и среди судейской четверки. Кто станет причиной разногласия Насти Каменских и Оли Поляковой?