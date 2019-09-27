Х-фактор 10 - смотреть онлайн 3 выпуск - 28.09.2019

Семейство Фалион покоряет Х-Фактор / СТБ

В субботу, 28 сентября, в 19:00 на СТБ стартует третий выпуск вокального шоу Х-Фактор. Все подробности и все песни выпуска - на Без Табу.

В третьем выпуске Х-фактор 10 свой артистизм членам жюри будут демонстрировать успешный итальянский ресторатор, победитель известного вокального шоу, а также сын победительницы «Україна має талант». Сын Натальи Фалион, солистки группы «Лісапєтний Батальйон», которая победила в шоу, решил и сам податься на сцену. На «Х-фактор» он придет в составе группы «БУХАРЬ'est band». Да, это тонкая игра слов, если кто не понял.

«Не хочу пиариться за счет моей мамы, конечно же, но моя мама Фалион Наталия Ивановна, победительница 5 сезона «Україна має талант», со своим «Лисапетным батальоном» как на танке ворвалась в шоу-бизнес и вот газует там до сих пор. В том числе благодаря моим песням», - хвастается парень.

В жюри Х-Фактор 10 вновь изменения - вместо Насти Каменских на третьем выпуске будет работать грузинка Нино Катамадзе, а Алессандро Сафину заменит Игорь Кондратюк

Впрочем, он сам не промах. С помощью «Х-фактора» Сергей надеется перестать быть в тени своей успешной мамы, и уже самоcтоятельно начать покорять шоу-бизнес, гребя бабло лопатой.

У другого участника, Илья Фишера, еще более известный покровитель - его преподавателем по вокалу является сам Иво Бобул.

Больше песен - на Х-Фактор 10

«Он очень требовательный преподаватель, в основном кричит, может взорваться на ровном месте. Поначалу мне даже было страшно», - рассказывает Илья о своем великом наставнике.

Главный совет, который Илья получил от Иво Бобула, – петь так, чтобы у женщин появились бабочки в животе. И он надеется, что не подведет своего звездного наставника и сможет покорить судей-Х.

Х-Фактор 10 - смотреть онлайн анонс 3 выпуска - 28.09.2019

Получится ли это у него, а также двух десятков других соискателей - увидим уже в субботу, в 19:00 в эфире вокального шоу «Х-фактор» на СТБ.