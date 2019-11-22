Х-Фактор 10 - смотреть онлайн 11 выпуск - 23.11.2019

До прямых эфиров - один шаг / СТБ

В субботу, 23 ноября, на «Х-факторе» пройдет решающий отбор в прямые эфиры. Все подробности 11 выпуска и все песни участников – ищите на Без Табу.

В субботу участникам «Х-фактор» на СТБ, которые прошли сложнейшие этапы отбора в тренировочном лагере, предстоит преодолеть последнее испытание, и побороться за место в прямых эфирах.

Желающих попасть в команды членов жюри – 24. Но только 12 из них уже через неделею будут выступать в прямом эфире шоу. А судьи наконец-то узнают, какие категории участников им достались. Так, еще на кастингах сразу несколько членов жюри заявили о желании работать с парнями. Кому же все-таки достанется эта категория? А вот Оля Полякова давно твердит, что мечтает работать с более опытными участниками – категорией «30+».

«У наших взрослых людей нет героев. Почему все ходят на концерты Олега Винника? Потому что он такой один! Тогда надо дать этих героев стране, и взять их именно из категории «30+». И если мне не дадут эту группу – поубиваю!» – заявила Полякова.

Участникам шоу придется растопить сердца жюри, чтобы пройти далее / Х-Фактор 10

Но оправдают ли конкурсанты ожидания судей, и чье выступление вызовет бурю негативных эмоций у сдержанного Андрея Данилко?

«Это скучно и неинтересно! Сейчас требования возрастают, а она, по моему мнению, не справилась с заданием вообще» — строго прокомментирует он выступление одной из участниц.

Игорь Кондратюк тоже настроен решительно и уверен, что жалеть конкурсантов категорически нельзя:

«Я понимаю, что участники сидят на этих стульчиках и ждут нашего решения, как на раскаленной сковородке. Но мне нужны бойцы, те, с кем я выиграю этот сезон!»

На что пойдут участники ради желанного места в прямых эфирах, увидим уже в эту субботу в 19:00 в эфире вокального шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ.

А также неожиданное решение Андрея Данилко - неужели он навсегда покинет «Х-фактор»?

Х-Фактор 10 - смотреть онлайн анонс 11 выпуска - 23.11.2019: