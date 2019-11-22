Андрей Садовый Владимир Зеленский война на Донбассе

Х-Фактор 10 - смотреть онлайн 11 выпуск - 23.11.2019

18:05
До прямых эфиров - один шаг - фото 1
До прямых эфиров - один шаг / СТБ

В субботу, 23 ноября, на «Х-факторе» пройдет решающий отбор в прямые эфиры. Все подробности 11 выпуска и все песни участников – ищите на Без Табу.

В субботу участникам «Х-фактор» на СТБ, которые прошли сложнейшие этапы отбора в тренировочном лагере, предстоит преодолеть последнее испытание, и побороться за место в прямых эфирах.

Х-Фактор 10 - все песни 10 выпуска

Желающих попасть в команды членов жюри – 24. Но только 12 из них уже через неделею будут выступать в прямом эфире шоу. А судьи наконец-то узнают, какие категории участников им достались. Так, еще на кастингах сразу несколько членов жюри заявили о желании работать с парнями. Кому же все-таки достанется эта категория? А вот Оля Полякова давно твердит, что мечтает работать с более опытными участниками – категорией «30+».

«У наших взрослых людей нет героев. Почему все ходят на концерты Олега Винника? Потому что он такой один! Тогда надо дать этих героев стране, и взять их именно из категории «30+». И если мне не дадут эту группу – поубиваю!» – заявила Полякова.

Х-Фактор 10 - смотреть онлайн 11 выпуск - 23.11.2019 - фото 191739

Участникам шоу придется растопить сердца жюри, чтобы пройти далее / Х-Фактор 10

Но оправдают ли конкурсанты ожидания судей, и чье выступление вызовет бурю негативных эмоций у сдержанного Андрея Данилко?

«Это скучно и неинтересно! Сейчас требования возрастают, а она, по моему мнению, не справилась с заданием вообще» — строго прокомментирует он выступление одной из участниц.

Игорь Кондратюк тоже настроен решительно и уверен, что жалеть конкурсантов категорически нельзя:

«Я понимаю, что участники сидят на этих стульчиках и ждут нашего решения, как на раскаленной сковородке. Но мне нужны бойцы, те, с кем я выиграю этот сезон!»

На что пойдут участники ради желанного места в прямых эфирах, увидим уже в эту субботу в 19:00 в эфире вокального шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ.

А также неожиданное решение Андрея Данилко - неужели он навсегда покинет «Х-фактор»?

Х-Фактор 10 - смотреть онлайн анонс 11 выпуска - 23.11.2019:

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Игорь Кондратюк Оля Полякова Настя Каменских СТБ Шоубиз Х-Фактор 10
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Путин готовится к убийствам мирных граждан - фото 1
Россия вышла из Женевской конвенции по защите мирных людей во время войны
16:00
Арахамии нужно лишь оформить решение по Иванисову - фото 1
Нардепа-насильника Иванисова исключили из фракции "Слуга народа"
13:00
В Гааге прошел первый день слушаний международного арбитражного трибунала по атаке в Керченском проливе - фото 1
В Гааге прошли первые слушания арбитражного трибунала между Украиной и Россией
Вчера, 23:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
09:50
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
Вчера, 15:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
17 ноября, 19:00
Загрузка...