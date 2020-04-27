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Взрывы в Балаклее: "Следователи" ВРУ установили "настоящую" причину ЧП

10:30
Взрывы в Балаклее: "Следователи" ВРУ установили "настоящую" причину ЧП - фото 1
Взрывы в Балаклее: "Следователи" ВРУ установили "настоящую" причину ЧП

Парламентская следственная комиссия установила "настоящую" причину взрывов на военных складах в Балаклее в мае 2018 г.

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Об этом написал глава фракции "СН" Давид Арахамия в Facebook.

По словам политика, версия о взрыве складов беспилотником является недостоверной. Против нее якобы свидетельствуют два фактора:

  • Экспертиза установила, что причиной одного из взрывов был подрыв специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю. В результате взрыва образовалась воронка, которая имеет огромные размеры . После тушения пожара на территории арсенала было обнаружено до 10 аналогичных воронок, что свидетельствует о тождественном характере их минирования
  • Есть материалы следствия, которые подтверждают, что в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а сведения Укравиаруха о пролете беспилотника не выдерживают проверки и противоречат "здравому смыслу".

В связи с вышеизложенными материалами, парламентская комиссия приняла решение обратиться к Офису Генерального прокурора о передаче этого дела для расследования другому органу следствия. Также главе СБУ было направлено письмо о том, что ВСК установила разногласия между версией старшей группы следователей и реальными обстоятельствами дела.

Взрывы в Балаклее: 'Следователи' ВРУ установили 'настоящую' причину ЧП - фото 199224

То есть, по мнению Арахамии, имела место фальсификация материалов уголовного производства.

"Но обращение ВСК остались без внимания и в ОГП и в СБУ. Расследование уголовного дела в Харьковском управлении СБУ фактически остановилось. Поэтому Комиссия приняла решение о назначении экспертизы, которую провел Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз им. М. С. Бокариуса. Ее результаты показали, что "воронка в районе первых взрывов образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которой входили тринитротолуол (тротил), гексоген, Пентаэритриттетранитрат (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия", - добавил Давид Арахамия.

Отметим, что у этой версии есть определенные изьяны. Подробности читайте в нашем материале.

 

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ЧП в Балаклее Давид Арахамия СБУ Верховна Рада Новости Украина
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