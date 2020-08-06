Взрыв в Бейруте: МИД Украины озвучил потери украинцев

Взрыв в Бейруте: МИД Украины озвучил потери украинцев

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил финансовые потери наших сограждан от мощного взрыв в Бейруте.

Взрыв в Бейруте: МИД рассказал о пострадавших украинцах

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Об этом сообщает "Громадське".

По словам министра, от взрыва ЧП в Ливане пострадало жилье трех семей украинцев, еще одна наша соотечественница заявила о разрушении своей квартиры и незначительных телесных повреждениях. В общей сложности за помощью в посольство Украины обратились больше 30 человек.

На данный момент у отечественного МИД отсутствуют какие-либо сведения о погибших или серьезно травмированных украинцах.

Что было ранее?

4 августа в ливанской столице Бейрут прогремел мощный взрыв. В результате ЧП погибли 135 человек, 4 тысячи получили ранения различной степени тяжести, около 300 тыс. лишились крыши над головой. Общий ущерб от катастрофы оценивается на сумму в 5 млрд долларов.

По предварительным данным, причиной взрыва стало неправильное хранение 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году у российского бизнесмена.