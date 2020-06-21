Под завалами жилого дома на Позняках находятся люди, есть погибшие (ВИДЕО)
75 бойцов ГСЧС занимаются укреплением конструкций обвалившегося из-за взрыва газа дома, а также пытаются добраться до людей, которых привалило плитами.
По предварительным данным, в момент инцидента в квартирах, которые просто уничтожило взрываом, находились шесть человек.
Всех их спасатели считают как находящихся под завалами.
Как утверждают в ГСЧС Киева, в данный момент при участии их коллег из дома эвакуировали 21 человека.
- Деблокирован 1 человек, проводится деблокирование из-под завалов еще троих, - отметили в ведомстве.
Под упавшей на землю бетонной плитой найдено тело мужчины, которого взрывной волной выбросило на улицу, а затем накрыло упавшими конструкциями.
Жители квартир, которые уцелели в результате ЧП, утверждают, что их соседи были дома.
По предварительным данным, взрыв произошел в квартире на восьмом этаже. Перекрытия других квартир просто не выдержали нагрузки и сложились как карточный дом.
Наиболее серьезные завалы образовались в квартире на пятом этаже.
Кроме того, взрыв был настолько мощным, что волна разворотила торцевую стену дома.