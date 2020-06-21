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Под завалами жилого дома на Позняках находятся люди, есть погибшие (ВИДЕО)

12:00
Спасатели нашли тело погибшего под рухнувшей плитой дома - фото 1
Спасатели нашли тело погибшего под рухнувшей плитой дома

75 бойцов ГСЧС занимаются укреплением конструкций обвалившегося из-за взрыва газа дома, а также пытаются добраться до людей, которых привалило плитами.

По предварительным данным, в момент инцидента в квартирах, которые просто уничтожило взрываом, находились шесть человек.

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Всех их спасатели считают как находящихся под завалами.

Как утверждают в ГСЧС Киева, в данный момент при участии их коллег из дома эвакуировали 21 человека.

Под завалами жилого дома на Позняках находятся люди, есть погибшие (ВИДЕО) - фото 201726

- Деблокирован 1 человек, проводится деблокирование из-под завалов еще троих, - отметили в ведомстве.

Под упавшей на землю бетонной плитой найдено тело мужчины, которого взрывной волной выбросило на улицу, а затем накрыло упавшими конструкциями.

Под завалами жилого дома на Позняках находятся люди, есть погибшие (ВИДЕО) - фото 201721

Жители квартир, которые уцелели в результате ЧП, утверждают, что их соседи были дома.

Под завалами жилого дома на Позняках находятся люди, есть погибшие (ВИДЕО) - фото 201722

По предварительным данным, взрыв произошел в квартире на восьмом этаже. Перекрытия других квартир просто не выдержали нагрузки и сложились как карточный дом.

Наиболее серьезные завалы образовались в квартире на пятом этаже.

Под завалами жилого дома на Позняках находятся люди, есть погибшие (ВИДЕО) - фото 201723

Кроме того, взрыв был настолько мощным, что волна разворотила торцевую стену дома.

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