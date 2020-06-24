Взрыв дома на Позняках: Кличко пообещал пострадавшим небольшие компенсации

Киев выплатит пострадавшим деньги в дополнение к компенсации жилья

В среду, 24 июня, городской голова Киева Виталий Кличко заявил о том, что столица окажет материальную помощь пострадавшим жителям разрушенного в результате взрыва газа дома на Соломии Крушельницкой, 1/5.

Сегодня в ходе брифинга мэр рассказал, что комиссия по чрезвыйчайным ситуациям приняла решение о выделении денег для пострадавших.

Суммы, которые озвучил Кличко, весьма не велики, но их, по словам мэра, будут выплачивать отдельно от компенсации.

- Все пострадавшие семьи получат по 50 тысяч гривен. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тысяч, а жителям с повреждениями средней тяжести выплатим по 70 тысяч гривен. Те же, у кого легкие травмы, получат по 60 тысяч. Люди, которые потеряли близких, получат по 100 тысчя гривен за каждого погибшего, - подчеркнул мэр. - Я уже подписал соответствующее распоряжение и в ближайшее время люди получат эти средства.

Кроме того, по словам городского головы, решается вопрос и о выделении денег на новое жилье для лишившихся крыши над головой людей - половину сумм для покупки новых квартир выделит Киев, а оставшуюся сумму - правительство.

Единственная загвоздка, которая ожидает пострадавших - несоответствие рыночной стоимости жилья и оценки государства. Так, по меркам чиновников, квадратный метр квартир в их доме до разрушения стоил 14 тысяч гривен, что как минимум в два раза меньше реальной цены. Впрочем, по словам мэра, этот вопрос будет решен.

Напомним, 21 июня в Дарницком районе Киева произошел взрыв в десятиэтажном доме. Пять человек погибли, а пятеро получили травмы. Пострадавших спасатели нашли под завалами буквально в первые часы после инцидента.

В данный момент работники ГСЧС продолжают разбирать завалы. Делают это они очень аккуратно, поскольку конструкции могут рухнуть в любой момент.

Полициейские открыли по факту ЧП уголовное дело, а также рассматривают две версии произошедшего: утечка газа и теракт. Впрочем, всем понятно, что трагедия произошла в результате взрыва газовоздушной смеси, которая образовалась из-за неправильного снятия счетчиков. Как оказалось, всю неделю перед взрывом жители разрушенного подъезда жаловались на запах газа. Представители частной компании снимали у них газовые счетчики для поверки.