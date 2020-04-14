Пандемия коронавируса Карантин в Украине Пожар в Чернобыле Владимир Зеленский война на Донбассе

Выручил дождь: спасатели заявили об отсутствии открытого огня в Чернобыльской зоне

15:00
Пожар в Зоне отчуждения наконец-то находится под контролем - фото 1
Пожар в Зоне отчуждения наконец-то находится под контролем

Днем во вторник, 14 апреля, в ГСЧС объявили о том, что в Зоне отчуждения после выпадения осадков наблюдают лишь тление травы. Открытых очагов возгорания, которые еще недавно охватили гектары лесов, уже нет.

На странице ГСЧС в Facebook сегодня в пресс-службе министерства внутренних дел объявили о продолжении борьбы с возгоранием, но о кардинально изменившейся ситуации в Чернобыльской зоне обязательного отселения.

Пожар в Зоне отчуждения вплотную приблизился к ЧАЭС (ФОТО+ВИДЕО)

о состоянию на 10:00 14 апреля открытого огня нет. Наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами. Инженерной техникой создано около 110 км минерализованных полос. Пожарная авиация - три самолета и три вертолета - за 13 апреля осуществлено 227 сбросов воды".

Выручил дождь: спасатели заявили об отсутствии открытого огня в Чернобыльской зоне - фото 198657

В данный момент на территории Зоны работают 500 бойцов ГСЧС и 110 единиц техники.

Кроме того, в правоохранительном ведомстве подчеркнули, что радиационный фон в Киеве и области не превышает нормальных значений. Так, в столице "фонит" в районе 0.012 микроРентген в час, а в регионе показатели колеблются на уровне 0.011. Допустимые показатели радиационного фона - 0.05 мР/час.

С учетом того, что в Зоне отчуждения с момента аварии на станции фактически сменилось несколько поколений леса, а большую часть пораженных радиацией деревьев и зданий попросту захоронили, информация о не превышении нормы выглядит вполне убедительной.

Напомним, предполагаемая причина пожаров, с которыми девять дней безуспешно боролись огнеборцы, - поджег. Совершил его якобы 27-летний житель села Раговка Киевской области. Как объяснил сам мужчина, ради забавы зажег траву в нескольких местах, после чего не смог справиться с огнем, который усилился из-за сильного ветра. Чуть позже к нему подключились последователи.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пожар в Чернобыле ЧАЭС ГСЧС пожар спасатели Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Мэру Одессы Труханову вручили очередное подозрение – САП - фото 1
Мэру Одессы Труханову вручили очередное подозрение – САП
17:00
"Будут стоять и молиться": Глава УПЦ МП массовые собрания на Пасху - фото 1
"Будут стоять и молиться": Глава УПЦ МП пообещал массовые собрания на Пасху
16:20
Антиукраинские попы проводят одну из масштабнейших диверсий в Украине - фото 1
Священники УПЦ МП скрывают данные о больных коронавирусом и способствуют пандемии
12:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00