Выручил дождь: спасатели заявили об отсутствии открытого огня в Чернобыльской зоне

Пожар в Зоне отчуждения наконец-то находится под контролем

Днем во вторник, 14 апреля, в ГСЧС объявили о том, что в Зоне отчуждения после выпадения осадков наблюдают лишь тление травы. Открытых очагов возгорания, которые еще недавно охватили гектары лесов, уже нет.

На странице ГСЧС в Facebook сегодня в пресс-службе министерства внутренних дел объявили о продолжении борьбы с возгоранием, но о кардинально изменившейся ситуации в Чернобыльской зоне обязательного отселения.

"По состоянию на 10:00 14 апреля открытого огня нет. Наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами. Инженерной техникой создано около 110 км минерализованных полос. Пожарная авиация - три самолета и три вертолета - за 13 апреля осуществлено 227 сбросов воды".

В данный момент на территории Зоны работают 500 бойцов ГСЧС и 110 единиц техники.

Кроме того, в правоохранительном ведомстве подчеркнули, что радиационный фон в Киеве и области не превышает нормальных значений. Так, в столице "фонит" в районе 0.012 микроРентген в час, а в регионе показатели колеблются на уровне 0.011. Допустимые показатели радиационного фона - 0.05 мР/час.

С учетом того, что в Зоне отчуждения с момента аварии на станции фактически сменилось несколько поколений леса, а большую часть пораженных радиацией деревьев и зданий попросту захоронили, информация о не превышении нормы выглядит вполне убедительной.

Напомним, предполагаемая причина пожаров, с которыми девять дней безуспешно боролись огнеборцы, - поджег. Совершил его якобы 27-летний житель села Раговка Киевской области. Как объяснил сам мужчина, ради забавы зажег траву в нескольких местах, после чего не смог справиться с огнем, который усилился из-за сильного ветра. Чуть позже к нему подключились последователи.