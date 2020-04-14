Пожар в Зоне отчуждения вплотную приблизился к ЧАЭС (ФОТО+ВИДЕО)
Пожар в Чернобыльской зоне обязательного отселения людей бушует уже девятый день подряд. Сейчас огонь находится в сотне метров от объекта "Укрытие" и надвинутой на него арки Нового безопасного конфайнмента.
И хотя многие СМИ раздувают панику, рассказывая о горящем "радиоактивном рыжем лесе", который повалили и захоронили еще в 1988, возможных катастрофах на объекте ядерного хранилища или непосредственно на НБК ЧАЭС, подобное развитие событий невероятно.
Сотрудница пресс-службы "Энергоатома" Наталья Дегтяренко на своей страница в Facebook опубликовала эпичные фотографии чернобыльского пожара.
"Огонь приблизился к промплощадке нового безопасного конфайнмента (НБК) ЧАЭС на расстояние около 200 метров", - подписала она соответствующие картинки.
Причем огонь неработающую на производство электроэнергии станцию буквально окружает: стихия подобралась к недостроенным зданиям пятого энергоблока ЧАЭС, где и находится хранилище ядерных отходов.
Впрочем, гореть там совершенно нечему, поскольку весь комлпекс Чернобыльской атомной электростанции предстаявляет собой огражденную от леса площадку из бетона с бетонными зданиями.
Помочь пожарным должны обильные осадки - накрывшие север страны ночью, а также внимание президента - поздно вечером в понедельник Владимир Зеленский сообщил, что вниматеьно следит за ситуацией с пожарами и пообещал огнеборцам всестороннюю поддержку.
Напомним, предполагаемая причина пожара, которую называют копы, - поджег. Якобы 27-летний житель села Раговка Киевской области. Как объяснил сам мужчина, ради забавы зажег траву в нескольких местах, после чего не смог справиться с огнем, который усилился из-за сильного ветра. Чуть позже к нему подключились последователи.