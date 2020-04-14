Пожар в Зоне отчуждения вплотную приблизился к ЧАЭС (ФОТО+ВИДЕО)

Пожар в Зоне отчуждения продолжает бушевать

Пожар в Чернобыльской зоне обязательного отселения людей бушует уже девятый день подряд. Сейчас огонь находится в сотне метров от объекта "Укрытие" и надвинутой на него арки Нового безопасного конфайнмента.

И хотя многие СМИ раздувают панику, рассказывая о горящем "радиоактивном рыжем лесе", который повалили и захоронили еще в 1988, возможных катастрофах на объекте ядерного хранилища или непосредственно на НБК ЧАЭС, подобное развитие событий невероятно.

Сотрудница пресс-службы "Энергоатома" Наталья Дегтяренко на своей страница в Facebook опубликовала эпичные фотографии чернобыльского пожара.

"Огонь приблизился к промплощадке нового безопасного конфайнмента (НБК) ЧАЭС на расстояние около 200 метров", - подписала она соответствующие картинки.

Причем огонь неработающую на производство электроэнергии станцию буквально окружает: стихия подобралась к недостроенным зданиям пятого энергоблока ЧАЭС, где и находится хранилище ядерных отходов.

Впрочем, гореть там совершенно нечему, поскольку весь комлпекс Чернобыльской атомной электростанции предстаявляет собой огражденную от леса площадку из бетона с бетонными зданиями.

Помочь пожарным должны обильные осадки - накрывшие север страны ночью, а также внимание президента - поздно вечером в понедельник Владимир Зеленский сообщил, что вниматеьно следит за ситуацией с пожарами и пообещал огнеборцам всестороннюю поддержку.

Напомним, предполагаемая причина пожара, которую называют копы, - поджег. Якобы 27-летний житель села Раговка Киевской области. Как объяснил сам мужчина, ради забавы зажег траву в нескольких местах, после чего не смог справиться с огнем, который усилился из-за сильного ветра. Чуть позже к нему подключились последователи.