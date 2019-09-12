Выходные в октябре 2019 в Украине: Как будут отдыхать украинцы

День защитника Украины / Пресс-служба президента

В октября 2019 в Украине помимо традиционных суббот и воскресений будет еще один выходной.

Он приходится на 14 октября и это официальный госудрственный праздник - День защитника Украины.

В 2019 году этот день выпадает на понелельник, а значит, у украинцев будут опять долгие выходные, если точнее, то три дня - с субботы, 12 октября, до понедельника, 14 октября.

14 октября в Украине традиционно отмечают Покрову. Изначально - это религиозный праздник Покровы Божьей Матери, однако его также почитают как традиционный день запорожских козаков. На Сечи на Покрову проходили выборы Старшин. Божья Матерь почиталась заступницей казачества.

Покрова - день украинских козаков

Также именно на Покрову в 1942 году была создана Украинская Повстанческая Армия (УПА).

С 2015 Покрова по инцициативе Института национальной памяти получила статус государственного праздника и выходного (нерабочего) дня. Официальное название праздника - День защитника Украины. И он пришел на смену "совковому" 23 февраля.

Защитники Украины разны эпох / рисунок - Юрий Журавель

Что такое Покрова? ​

Чего не нужно делать на День защитника Украины:

Поздравлять всех мужчин подряд. Это не праздник мужчин или мальчиков, а именно - День защитника Украины

Дарить мужчинам носки и бритвенные принадлежности. Это дремучий "совок" и точно не стоит косплеить "23 февраля".

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Кроме того, Покрова - это религиозный праздник для православных христиан.

Традиции Покровы: Что нужно делать на Покрову

Покрова - любимый народный праздник. Как раз к нему завершается земледельческий цикл работ и все богатство урожая заботливо приготовлено на зиму. Поскольку с основными работами было закончено, с Покрова начиналась пора свадеб.

Украина под защитой Покровы

Девушки, которые хотели выйти замуж, должны были посетить молебен и просить: "Святая мать, Покровушка, покрой мне головушку: чтобы я женщиной была, чтобы я весело жила, с мужем молоденьким, с ребеночком веселеньким", "Мать-Покровушка, покрой Мать Землю и меня молодую", "Святая мать, Покровушка, накрой мою головушку, хоть тряпкой, чтобы не остаться девкой".

Семьи также просят милости и заступничества Божьей Матери.

Покрова - важный праздник для украинцев

Утром хозяйки пекут блины, чтобы зимой тепло в доме было, а вечером устраивают семейные застолья.

А еще нужно делать дары бедным и сиротам, пожертвования, а также окуривать дома дымком от подожженных веточек яблони или вишни - для благополучия и удачи.