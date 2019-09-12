Выходные в октябре 2019 в Украине: Как будут отдыхать украинцы
В октября 2019 в Украине помимо традиционных суббот и воскресений будет еще один выходной.
Он приходится на 14 октября и это официальный госудрственный праздник - День защитника Украины.
В 2019 году этот день выпадает на понелельник, а значит, у украинцев будут опять долгие выходные, если точнее, то три дня - с субботы, 12 октября, до понедельника, 14 октября.
14 октября в Украине традиционно отмечают Покрову. Изначально - это религиозный праздник Покровы Божьей Матери, однако его также почитают как традиционный день запорожских козаков. На Сечи на Покрову проходили выборы Старшин. Божья Матерь почиталась заступницей казачества.
Также именно на Покрову в 1942 году была создана Украинская Повстанческая Армия (УПА).
С 2015 Покрова по инцициативе Института национальной памяти получила статус государственного праздника и выходного (нерабочего) дня. Официальное название праздника - День защитника Украины. И он пришел на смену "совковому" 23 февраля.
Чего не нужно делать на День защитника Украины:
Поздравлять всех мужчин подряд. Это не праздник мужчин или мальчиков, а именно - День защитника Украины
Дарить мужчинам носки и бритвенные принадлежности. Это дремучий "совок" и точно не стоит косплеить "23 февраля".
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Кроме того, Покрова - это религиозный праздник для православных христиан.
Традиции Покровы: Что нужно делать на Покрову
Покрова - любимый народный праздник. Как раз к нему завершается земледельческий цикл работ и все богатство урожая заботливо приготовлено на зиму. Поскольку с основными работами было закончено, с Покрова начиналась пора свадеб.
Девушки, которые хотели выйти замуж, должны были посетить молебен и просить: "Святая мать, Покровушка, покрой мне головушку: чтобы я женщиной была, чтобы я весело жила, с мужем молоденьким, с ребеночком веселеньким", "Мать-Покровушка, покрой Мать Землю и меня молодую", "Святая мать, Покровушка, накрой мою головушку, хоть тряпкой, чтобы не остаться девкой".
Семьи также просят милости и заступничества Божьей Матери.
Покрова - важный праздник для украинцев
Утром хозяйки пекут блины, чтобы зимой тепло в доме было, а вечером устраивают семейные застолья.
А еще нужно делать дары бедным и сиротам, пожертвования, а также окуривать дома дымком от подожженных веточек яблони или вишни - для благополучия и удачи.