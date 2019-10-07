Украина переходит на зимнее время в 2019: Как сделать все правильно

Украина переходит на зимнее время

Совсем скоро вам придется сделать это снова. Мы про перевод часов на зимнее время. Хотя польза от это процедуры не доказана, Украина делает это вновь и вновь, начиная с 1981 в попытке отвоевать лишний час у темного времени суток, будто верит, что ночь все также темна и полна ужасов.

Каждый год в стране при всякой власти возникают дискуссии об отмене перехода на зимнее время, а в 2011 уже даже пробовали отменить, но отменяют пока лишь время летнее (и то - не на совсем - в конце марта 2020 час вернут обратно). Так будет и в 2019, это произойдет в последнее воскресенье октября 2019 году.

Когда переводить часы

В ночь с 27 на 28 октября в 4:00 утра стрелки часов нужно перевести на час назад. Умные устройства, подключенные к интернету, сделают это сами, некоторые часы – автоматически, остальным же придется сделать все вручную. Ну, и приготовиться к тому, что некоторые из ваших знакомых забудут это сделать и обязательно опоздают. На час. Или два.

Ученые утверждают, что человеческий организм переносит гораздо легче переход на зимнее время, чем на летнее. Хотя, лишний час сна и все такое, вроде бы, и должны говорить об обратном. Дело в том, что человеку трудно привыкнуть к новому режиму. В случае перехода на зимнее время возможно ухудшение самочувствия, снижение иммунитета и нарушение сна. А на адаптацию нужно минимум неделю.

Если же соблюдать простые правила, дискомфорт от перевода стрелок часов на зимнее время в 2019 году будет минимальным. Вот некоторые из них.

Как безболезненно перейти на зимнее время:

- Дайте организму отдохнуть, не перегружайте себя лишними делами, избегайте физических и эмоциональных нагрузок;

- Придерживайтесь правильного рациона. Откажитесь от алкоголя и вредной пищи (да, да – речь идет о выходных), пейте больше воды;

- За неделю до перевода часов на зимнее время соблюдайте простые правила, которые позволят выработать «режим»: ежедневно ложитесь спать на 15 минут раньше, чем обычно;

- Научитесь правильно расслабляться. Вечером перед сном примите теплую ванну (всем же вернули горячую воду?), пейте травяные чаи и настраивайтесь только на позитив;

- Чтобы ваш организм производил эндорфины, больше гуляйте на свежем воздухе в приятной компании.

Ну, и не забудьте перейти на зимнее время в ночь с 26 на 27 октября 2019. Также можете делиться своими лайфхаками по теме в комментариях.