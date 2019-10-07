Украина переходит на зимнее время в 2019: Как сделать все правильно
Совсем скоро вам придется сделать это снова. Мы про перевод часов на зимнее время. Хотя польза от это процедуры не доказана, Украина делает это вновь и вновь, начиная с 1981 в попытке отвоевать лишний час у темного времени суток, будто верит, что ночь все также темна и полна ужасов.
Каждый год в стране при всякой власти возникают дискуссии об отмене перехода на зимнее время, а в 2011 уже даже пробовали отменить, но отменяют пока лишь время летнее (и то - не на совсем - в конце марта 2020 час вернут обратно). Так будет и в 2019, это произойдет в последнее воскресенье октября 2019 году.
Когда переводить часы
В ночь с 27 на 28 октября в 4:00 утра стрелки часов нужно перевести на час назад. Умные устройства, подключенные к интернету, сделают это сами, некоторые часы – автоматически, остальным же придется сделать все вручную. Ну, и приготовиться к тому, что некоторые из ваших знакомых забудут это сделать и обязательно опоздают. На час. Или два.
Ученые утверждают, что человеческий организм переносит гораздо легче переход на зимнее время, чем на летнее. Хотя, лишний час сна и все такое, вроде бы, и должны говорить об обратном. Дело в том, что человеку трудно привыкнуть к новому режиму. В случае перехода на зимнее время возможно ухудшение самочувствия, снижение иммунитета и нарушение сна. А на адаптацию нужно минимум неделю.
Если же соблюдать простые правила, дискомфорт от перевода стрелок часов на зимнее время в 2019 году будет минимальным. Вот некоторые из них.
Как безболезненно перейти на зимнее время:
- Дайте организму отдохнуть, не перегружайте себя лишними делами, избегайте физических и эмоциональных нагрузок;
- Придерживайтесь правильного рациона. Откажитесь от алкоголя и вредной пищи (да, да – речь идет о выходных), пейте больше воды;
- За неделю до перевода часов на зимнее время соблюдайте простые правила, которые позволят выработать «режим»: ежедневно ложитесь спать на 15 минут раньше, чем обычно;
- Научитесь правильно расслабляться. Вечером перед сном примите теплую ванну (всем же вернули горячую воду?), пейте травяные чаи и настраивайтесь только на позитив;
- Чтобы ваш организм производил эндорфины, больше гуляйте на свежем воздухе в приятной компании.
Ну, и не забудьте перейти на зимнее время в ночь с 26 на 27 октября 2019. Также можете делиться своими лайфхаками по теме в комментариях.