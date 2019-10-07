Выходной в День защитника Украины 2019: Что нужно знать о праздниках

День защитника Укарины 2018 - выходные

В Украине 14 октября отмечают сразу несколько праздников - День Защитника Украины, День казачества и Покрову Богородицы. Это государственный праздник, который предусматривает дополнительный выходной украинцам. Что празднуют 14 октября и когда будут выходные - читай на Без Табу.

В Украине четвертый год подряд 14 октября отмечают День защитника Украины. В 2019 году 14 октября приходится на понедельник и это будет официальный выходной. Также в этот день отмечают еще три праздника.

День защитника Украины

Этот праздник появился благодаря декоммунизации, которая в Украине наконец-то начала понемногу пробивать проржавевшую броню "совка". 14 октября 2014 года президент Порошенко выдал указ, который постановил отменить празднование 23 февраля - День защитника отечества и Красной армии. Вместо дня, когда всем мужчинам подряд дарят носки и бритвенные принадлежности, было решено праздновать новый праздник - День защитника Украины 14 октября.

В этот день стоит поздравлять настоящих защитников Украины - мужчин, которые сделали все, чтобы защитить страну от российской агрессии.

День защитника Украины 2019

Покров Пресвятой Богородицы

14 октября православные христиане празднуют праздник в честь Пресвятой девы, которая вселила силу и веру в сердца греков в далеком 910 году. Тогда Константинополь осаждал Аскольд (по версии россиян - сарацины), и местные священники все поголовно молились Богу о спасении. Тогда явилась пресвятая Богородица, которая укрыла греков своим покровом и спасла от осады и поражения. С этого дня празднуется Чудо Господне, которое спасло от страшной участи столицу Византии.

В Украине всегда был культ Богородицы, а праздник Покровы - вообще считался главным у казаков, так что традиции празднования уходят в глубь веков.

В Украине заканчивался период сватания, и люди готовились к зиме. В этот день ходили в церковь на праздничную литургию, а дома устраивали праздничный обед и ужин. Это семейный праздник, так что советуем соединиться с родными в этот день

День украинского казачества

Казаки считали Богородицу своей покровительницей, а Покрова у них была одним из самых важных праздников, так что не удивительно, что в этот день празднуют и День козачества, начиная с 1999 года.

День украинского казачества 2018 / Укринформ

День создания УПА

Также 14 октября - это день создания Украинской Повстанческой Армии (УПА).

Покрова - день УПА

По традиции, в этот день в украинских городах проходят марши патриотов, возлагаются цветы к монументам героев ОУН-УПА, а также проходит чествование ныне живущих украинских ветеранов.