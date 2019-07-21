На округе Дубинского и Кононенко - жуткий скандал, Самопоміч требует роспуска комиссий

Округ №94 стал самым скандальным в стране

В воскресенье, 21 июля, на избирательные участки от имени политической силы Андрея Садового якобы вышли неизвестные люди. При этом, судя по заявлению партии, готовились к подмене членов комиссий очень даже долго.

Только вот эффективно противостоять махинациям, если исходить из заявлений "Самопомочі", представители партии так и не смогли.

Все дело в том, что в Окружную избирательную комиссию партия подала списки работников участков еще 3 июля, но два дня назад якобы от имени "Самопомощи" неизвестные взяли и заменили всех представителей политсилы.

- В субботу на заседании ОИК "Самопоміч" подала представление, чтобы заменить членов комиссий. Однако комиссия отклонила эти представления. Мы обратились в полицию и ЦИК. Ночью ЦИК обязала Окружную избирательную комиссию еще раз рассмотреть представление, но на утреннем заседании его снова отклонили, - отметил глава штаба партии Олег Лаврик.

О том, какая ситуация сложилась в округе, где за место в Раде бьются журналист Коломойского и любитель "русского мира" Александр Дубинский и "смотрящий" от Порошенко Игорь Кононенко, стало известно лишь в день голосования. То есть два дня борьба с махинациями велась лишь на юридическом уровне.

Теперь же лидеры "Самопомочі" утверждают, что на участках находится 182 человека, которые "представляют" их партию, но на самом деле никакого отношения к ней не имеют. 34 из этих "самозванцев" и вовсе возглавляют комиссии, являются заместителями председателей или их секретарями, то есть могут повлиять на подсчет результатов голосования. В связи с этим в партии требуют разогнать весь действующий состав комиссий и переизбрать всех членов заново.