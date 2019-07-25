Выборы в Раду: ЦИК не обработала 0,24% протоколов

ЦИК осталось принять 0,24% протоколов

По состоянию на утро четверга, 25 июля, члены центральной избирательной комиссии приняли от окружных избирательных комиссий на многомандатных округах 99,76% протоколов.

Согласно данным на сайта ЦИК, за ночь никаких сколько-нибудь существенных изменений в пятёрке лидеров не произошло. Уже не будет сюрприза и для непроходных партий - оставшиеся протоколы не могут их спасти и подарить путевку в Раду.

6 292 596 избирателей, или 43,17 % отдали предпочтение президентской партии "Слуга народа". Второе место занимают рыги из "Оппозиционной платформы - За жизнь" с 13,02% голосов. За них поставили галочку 1 миллион 897 тысяч 424 потенциальных коллаборантов.

На третьем месте - партия мечтающей о премьерском кресле Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18% или 1 193 460 голосов. Незначительно отстаёт от неё переименованная БПП - 8,11 % избирателей, что в абсолютных цифрах составляет 1 182 181 украинцев.

А у "Голоса" Святослава Вакарчука 5,83% избирателей. Новую партию фронтмена группы "Океан Ельзи" подлержали 850 тысяч 2 украинца.

С мокрыми печатями ЦИК приняла протоколы от шести окружных избирательных комиссий.