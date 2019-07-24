Спецназ Авакова охраняет победу "Оппоблока" от нападков брата Медведчука

Бюллетени в проблемных округах считают под присмотром спецназа

Члены работающий в Счастье окружной избирательной комиссии №105 пересчитывают голоса избирателей под надзором прибывшего в город на вертолете подразделения КОРД.

Ситуация на округе, где побеждает представительница сепарского движа из "Оппозиционного блока" Виктория Гриб, осложнилась из-за стычки двух антиукраинских политсил.

Конкуренцию представительнице недобитых рыгов составил выдвиженец из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", а по совместительству еще и брат кума Путина Виктора Медведчука Сергей.

Один из членов окружной комиссии, увидев, что у регионалки могут отобрать победу в пользу ОПЗЖ, позвонил в полицию с заявлением о готовящихся председателем ОИК нарушениях.

В итоге у Авакова решили отправить в Счастье его новую любимую игрушку - вертолет со спецназом.

И уже под надзором КОРДа работники комиссии приступили к пересчету бюллетеней.

В то же время по официальным данным ЦИК осталось подсчитать еще 0,7% электронных протоколов. Согласно этим результатам, за партию "Слуга народа" проголосовали 43,16% избирателей. "Оппозиционная платформа - За жизнь" набирает 13,1%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,12%, ВО "Голос" - 5,84%. Остальные партии не преодолели проходной барьер в парламент.