Выборы на Донбассе будут. Зеленский назвал условие

Выборы на Донбассе будут. Зеленский назвал условие

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для проведения выборов на территории ОРДЛО.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на Der Spiegel.

Отвечая на вопрос о своих задачах на нормандской встрече, гарант заявил, что одной из них является деоккупация региона.

"Прежде чем приступить к выборам (на Донбассе, - прим. ред.), - это полный вывод всех незаконных вооруженных формирований любого рода, в любой форме, с каким-либо оружием... Когда эти три пункта будут решены, вы увидите, хотим ли мы все закончить войну. Мы сами хотим этого наверняка. Но тогда мы посмотрим, действительно ли Россия этого хочет", - заявил президент и уточнил, как должны пройти сами выборы.

"Выборы проходят по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие боевиков. Все украинские партии должны иметь доступ. Там должны быть наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет туда", - отметил глава государства.

Напомним, что оккупанты "ЛДНР" потребовали от Украины пересмотреть закон об особом статусе Донбасса и "призвали господина Зеленского не диктовать никаких условий".

Кроме того террористы "отказали" Украине в возвращении контроля над границей. Отметим, что без выполнения последнего условия не может быть и речи о "проведении демократических выборов", которые ранее были прописаны в формуле Штайнмайера.