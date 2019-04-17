Зеленский vs Порошенко: кто сколько тратит на выборы

20:30 17 апреля,

Зеленский vs Порошенко: кто сколько тратит на выборы

ГО "Чесно" посчитала траты кандидатов на выборы президента. Больше всех выложился….

..Петр Порошенко. В течении пяти дней второго тура штаб гаранта потратил около 100 млн гривен. С учетом кампании в первом туре, гарант "обеднел" на полмиллиарда гривен. Из них 540,17 тыс. грн он отдал на рекламу в НСК "Олимпийский".

Однако вряд ли эти данные являются полными. Что касается Зеленского, то у него все гораздо экономнее. За период с 7 по 13 апреля он потратил 44, 6 млн. грн. Вкупе с первым туром у комика набегает сума в 147 млн. грн.

Но кое в чем штабы кандидатов схожи: и команда Зе и Команда По большую часть денег отдают на телерекламу.

Напомним, Комитет избирателей Украины подсчитал приблизительные траты кандидатов первого туров за голос каждого украинца. За основу расчетов специалисты взяли предвыборные фонды политиков и сумму внесенных залогов.

Самым щедрым среди них оказался "человек-плед" Роман Насиров – 997 грн. За скандального чиновника проголосовали 2500 человек, что составляет 0,01% Кто эти люди- мы не знаем. Предполагаем, что родственники.

Остальным же она обошлась немного дешевле. Порошенко -141 грн., Ляшко – 85 грн., Тимошенко – 68 грн., Вилкул – 49 грн, Бойко – 23 грн.

Больше повезло фавориту гонки- Владимиру Зеленскому. Штаб комика выложил в среднем по 16 грн. Наиболее бюджетным кандидатом оказался экс-глава СБУ Игорь Смешко – 6 грн. за голос.