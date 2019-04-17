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Выборы 2019: Тимошенко назвала победителя - ВИДЕО

17 апреля, 19:30
Выборы 2019: Тимошенко назвала победителя - ВИДЕО - фото 1
Выборы 2019: Тимошенко назвала победителя - ВИДЕО

Неугомонная Юлия Тимошенко решила посоревноваться с социологами и предсказать исход выборов. Кто же победит по мнению леди Ю?

Спойлер: Тимошенко не захотела отличаться от других в своих прогнозах и предсказала победу....но об этом потом. Вот что она заявила в первую очередь.

Подготовка к дебатам: опубликованы яркие ФОТО

"Все думают о том, что один кандидат всех пугает, что после выборов президента будет Армагеддон, второй кандидат говорит о том, что после выборов все будет зашибись. Не будет ни первого ни второго. После 21 апреля наступит 22 апреля, но отношения людей будут разрушены. Нам надо это прекращать. Нам надо вернуться с политической войны, прекратить этот политический передоз в нашей повседневной жизни", - пафосно начала леди Ю.

И тут же вынесла свой вердит.

"И больше не задавать вопрос, за кого голосовать во втором туре, потому что математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский. Это объективная реальность и надо уже думать, как с этим жить дальше", - резюмировала политик.

Напомним, социологи КМИС опубликовали свежие рейтинги кандидатов в президенты. Побеждает ….

…..опять Владимир Зеленский. За комика готовы проголосовать 72,2% А вот Петру Порошенко повезло куда меньше - он набирает лишь 25,4 % Желающих же испортить бюллетень собралось на удивление мало - 2,4%

 
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Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Петр Порошенко Выборы президента 2019 Новости Украина
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