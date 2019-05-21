Тачки, часы и квартиры: чем владеет Геннадий Кернес

Тачки, часы и квартиры: чем владеет Геннадий Кернес

Мэр Харькова Геннадий Кернес давно уже стал негласным символом своего города. А где символ, там и тайный смысл….закрепленный деньгами. Правда, не все из них уважаемый градоначальник умудряется внести в декларацию.

Начиная с 2015 г., Геннадий Кернес подозрительным образом не богатеет. “КУА Финекс-Капитал", номер в гостинице, коллекция часов - вот и все нехитрое имущество мэра.

А как же жена? А с женой Оксаной Гайсинской сложилась особая история. Дамочка то побогаче мужа будет!

За последние годы любовь Кернеса приобрела целый автопарк : Bentley brooklands, Rolls-royce ghost, BMW X-6, Audi A8. Суммарная стоимость авто – 700 тыс. долл (!).

Гайсинская с гражданским мужем

Не менее разнообразным является и недвижимое имущество семьи.

По данным СМИ, жена Кернеса владеет 150 кв.м квартирой на ул. Шелковичная в центре столицы. Стоимость всего ничего – 25 млн грн.

Не менее впечатляет харьковская недвижимость семейки Кернесов. 300-квадратная квартира обошлась мэру в 300 тыс долл.

Особая тема – досуг харьковского начальника. За последние годы родные чиновника посещали Италию, Мальдивы и Сейшелы.

И как не вспомнить чада Гайсинской Родиона, который обучался в Лондоне. Журналистам удалось установить, что 3-летня аренда жилья парня обходилась семье Кернесов в 390 тыс. фунтов.

Та самая лондонская квартира

Как там сам мэр? А мэр пока озабочен подвигами красноармейцев и пунктом помощи солдатам АТО. Харьков может спать спокойно.