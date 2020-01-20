ВСУ уничтожили главу "оборонпрома ДНР". Раскрыты детали
27 октября 2019 г. ВСУ уничтожили лаву "Оборонпрома ДНР" Артема Вовка.
Об этом сообщает "Цензор.нет".
По данным СМИ, на днях в сети появились фото памятника четырем наемникам 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе. В составе уничтоженного расчета «Чебурашки» террорист Артем Вовк. Некоторое время этот боевик возглавлял правление Государственной инновационной компании – структуры, занимающейся обслуживанием российской боевой техники.
Как уточняют источники, боевика накрыл наш 120 мм миномет где-то под Мариуполем.
"Хочу поздравить украинских воинов, которые 27 октября нанесли такой точный и результативный удар по врагу. Если это миномёт или гаубица, то в условиях нашей ограниченной войны, когда стреляет не болей 1-2 орудий и устанавливается лимит снарядов, поразит такую цель, как 220 мм РСЗО, и нанести такие потери - надо быть настоящим мастером стрельбы. Надеюсь, то, кто добился этого выдающегося успеха, выйдут на связь, такое достойно самых высших от государственных наград и общественного признания", - заявил по теме главред Цензор.нет Юрий Бутусов.
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