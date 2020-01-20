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ВСУ уничтожили главу "оборонпрома ДНР". Раскрыты детали

11:37
ВСУ уничтожили главу "оборонпрома ДНР". Раскрыты детали - фото 1
ВСУ уничтожили главу "оборонпрома ДНР". Раскрыты детали

27 октября 2019 г. ВСУ уничтожили лаву "Оборонпрома ДНР" Артема Вовка.

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Об этом сообщает "Цензор.нет".

ВСУ уничтожили главу 'оборонпрома ДНР'. Раскрыты детали - фото 194559

По данным СМИ, на днях в сети появились фото памятника четырем наемникам 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе. В составе уничтоженного расчета «Чебурашки» террорист Артем Вовк. Некоторое время этот боевик возглавлял правление Государственной инновационной компании – структуры, занимающейся обслуживанием российской боевой техники.

ВСУ уничтожили главу 'оборонпрома ДНР'. Раскрыты детали - фото 194557

Как уточняют источники, боевика накрыл наш 120 мм миномет где-то под Мариуполем.

ВСУ уничтожили главу 'оборонпрома ДНР'. Раскрыты детали - фото 194558

"Хочу поздравить украинских воинов, которые 27 октября нанесли такой точный и результативный удар по врагу. Если это миномёт или гаубица, то в условиях нашей ограниченной войны, когда стреляет не болей 1-2 орудий и устанавливается лимит снарядов, поразит такую цель, как 220 мм РСЗО, и нанести такие потери - надо быть настоящим мастером стрельбы. Надеюсь, то, кто добился этого выдающегося успеха, выйдут на связь, такое достойно самых высших от государственных наград и общественного признания", - заявил по теме главред Цензор.нет Юрий Бутусов.

ВСУ уничтожили главу 'оборонпрома ДНР'. Раскрыты детали - фото 194560

Напомним, боевик Лусварги снова оказался в "ДНР". Как это возможно?

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