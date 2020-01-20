ВСУ уничтожили главу "оборонпрома ДНР". Раскрыты детали

ВСУ уничтожили главу "оборонпрома ДНР". Раскрыты детали

27 октября 2019 г. ВСУ уничтожили лаву "Оборонпрома ДНР" Артема Вовка.

Об этом сообщает "Цензор.нет".

По данным СМИ, на днях в сети появились фото памятника четырем наемникам 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе. В составе уничтоженного расчета «Чебурашки» террорист Артем Вовк. Некоторое время этот боевик возглавлял правление Государственной инновационной компании – структуры, занимающейся обслуживанием российской боевой техники.

Как уточняют источники, боевика накрыл наш 120 мм миномет где-то под Мариуполем.

"Хочу поздравить украинских воинов, которые 27 октября нанесли такой точный и результативный удар по врагу. Если это миномёт или гаубица, то в условиях нашей ограниченной войны, когда стреляет не болей 1-2 орудий и устанавливается лимит снарядов, поразит такую цель, как 220 мм РСЗО, и нанести такие потери - надо быть настоящим мастером стрельбы. Надеюсь, то, кто добился этого выдающегося успеха, выйдут на связь, такое достойно самых высших от государственных наград и общественного признания", - заявил по теме главред Цензор.нет Юрий Бутусов.

Напомним, боевик Лусварги снова оказался в "ДНР". Как это возможно?