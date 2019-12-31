Боевик Лусварги снова оказался в "ДНР". Как это возможно?

Боевик Лусварги снова оказался в "ДНР". Как это возможно?

Бразильский боевик Рафаэль Лусварги, ранее осужденный на 13 лет лишения свободы, снова оказался в "ДНР".

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на экс-адвоката боевика Валентина Рыбина.

По данным юриста, 29 декабря его бывший подзащитный вместе с другими лицами, принимавшими участие в обмене, отбыл на территорию, подконтрольную "ДНР".

Предположительно, вскоре бразильский террорист может попытаться вернуться на родину. Во всяком случае Валентин Рыбин не отрицает эти слухи.

Для справки

Рафаэль Лусварги – гражданин Бразилии, воевавший в составе группировки боевиков "Викинг". 6 октября 2016. был задержан СБУ в аэропорту "Борисполь". 25 января 2017 г. Печерский райсуд Киева осудил террориста на 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества, однако позже решение Фемиды было оспорено в апелляционном порядке и отправлено на повторное рассмотрение в суде низшей инстанции. 2 мая 2019 г. Павлоградский горсуд Днепропетровской области подтвердил ранее вынесенный вердикт.

Напомним, у Зеленского озвучили новую дату обмена пленными.