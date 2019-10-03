ВСУ откажется от дезертиров. Принят закон
ВСУ откажется от дезертиров: принят закон
В четверг, 3 октября, Верховная Рада приняла закон об исключении дезертиров из состава ВСУ. За это проголосовали 287 нардепов.
Об этом сообщают СМИ.
Согласно закону, отныне лица самовольно оставившие воинские части и места службы или лица, которые добровольно сдались в плен признаются такими, которые не входят в состав ВСУ.
В то же время за упомянутыми особами будет сохраняться статус военнослужащих на момент расследования и судебного разбирательства.
Однако в случае вынесения оправдательного приговора данные лица заслуживают на восстановление всех видов обеспечения и гарантий соцзащиты.
Напомним, в Украине стартовал призыв. Как выжить в армии?
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский подал в Раду список нового состава ЦИК
17:40
Зеленский поставил экс-мэра Луганска новым секретарем СНБО
15:40
Владельца "112 канала" заподозрили в терроризме. Уже официально
14:48
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Джокер: Оскара этому господину
16:30
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
Вчера, 16:45
Кіт у мішку: Чому Росія не змогла захопити Крим у дев’яності
29 сентября, 17:45
Загрузка...