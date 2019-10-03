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ВСУ откажется от дезертиров. Принят закон

14:30
ВСУ откажется от дезертиров: принят закон - фото 1
ВСУ откажется от дезертиров: принят закон

В четверг, 3 октября, Верховная Рада приняла закон об исключении дезертиров из состава ВСУ. За это проголосовали 287 нардепов.

ВСУ и боевики не разведут войска. Названо условие

Об этом сообщают СМИ.

Согласно закону, отныне лица самовольно оставившие воинские части и места службы или лица, которые добровольно сдались в плен признаются такими, которые не входят в состав ВСУ.

В то же время за упомянутыми особами будет сохраняться статус военнослужащих на момент расследования и судебного разбирательства.

Однако в случае вынесения оправдательного приговора данные лица заслуживают на восстановление всех видов обеспечения и гарантий соцзащиты.

Напомним, в Украине стартовал призыв. Как выжить в армии?

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ВСУ Верховна Рада дезертиры Новости Украина
РБК Украина
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