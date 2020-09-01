ВСП отказался увольнять Павла Вовка: Причина дико поражает
Высший совет правосудия отказался отстранять от работы одиозного главу ОАСК Павла Вовка.
Об этом сообщает пресс-служба ВСП.
"Высший совет правосудия принял решение вернуть без рассмотрения Генеральному прокурору Венедиктовой Ирине Валентиновне ходатайство о временном отстранении от правосудия председателя Окружного административного суда города Киева Вовка Павла Вячеславовича в связи с тем, что приобщенные к ходатайству материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения судьи сообщение о подозрении и, соответственно, он не получил статус подозреваемого", - говорится в сообщении.
Что было ранее?
17 июля НАБУ и САП сообщили судьям Окружного админсуда Киева подозрение в создании преступной организации и захвате власти.
По данным следствия, из-за опасений лишиться работы, под руководством главы суда Павла Вовка создавались препятствия работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).
11 августа НАБУ объявило в розыск Павла Вовка и его коллег.
В этом деле действительно нет доказательств?
Нет, это утверждение является неправдой. 1 сентября детективы антикоррупционного бюро обнародовали очередную порцию доказательств злоупотреблений судей ОАСК.