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ВСП отказался увольнять Павла Вовка: Причина дико поражает

16:34
ВСП отказался увольнять Павла Вовка: Причина дико поражает - фото 1
ВСП отказался увольнять Павла Вовка: Причина дико поражает

Высший совет правосудия отказался отстранять от работы одиозного главу ОАСК Павла Вовка.

Одиозный судья Вовк согласился на допрос НАБУ: Но есть условие

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

"Высший совет правосудия принял решение вернуть без рассмотрения Генеральному прокурору Венедиктовой Ирине Валентиновне ходатайство о временном отстранении от правосудия председателя Окружного административного суда города Киева Вовка Павла Вячеславовича в связи с тем, что приобщенные к ходатайству материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения судьи сообщение о подозрении и, соответственно, он не получил статус подозреваемого", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

17 июля НАБУ и САП сообщили судьям Окружного админсуда Киева подозрение в создании преступной организации и захвате власти.

По данным следствия, из-за опасений лишиться работы, под руководством главы суда Павла Вовка создавались препятствия работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

11 августа НАБУ объявило в розыск Павла Вовка и его коллег.

В этом деле действительно нет доказательств?

Нет, это утверждение является неправдой. 1 сентября детективы антикоррупционного бюро обнародовали очередную порцию доказательств злоупотреблений судей ОАСК.

 

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