В НАБУ показали доказательства преступных связей судьи Вовка с Высшим советом правосудия

Павла Вовка сегодня могут отстранить

Утром во вторник, 1 сентября, накануне заседания суда по делу о бандформировании главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и его коллег-приспешников, детективы антикоррупционного бюро обнародовали новые доказательства вины подозреваемых.

Сотрудники НАБУ, судя по выложенным документам и записям разговоров Вовка, надеются на то, что члены Высшего совета правосудия не посмеют не отстранить Павла Вовка, его заместителя Евгения Аблова, а также судей Игоря Качуру, Владимира Келеберду, Алексея Огурцова и Игоря Погрибниченко.

При этом прокуроры САП заявили о необходимости отводов зашкваренных членов ВСП, которые оказались повязанными с Вовком и компанией преступниками.

"Судей ОАСК, председателя Государственной судебной администрации Украины, бывших высокопоставленных должностных лиц и других физических лиц подозревают в создании и участии в преступной организации, попытке захвата государственной власти, злоупотреблении влиянием, вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов", - отметили в НАБУ.

Как говорят следователи, воплощая план по захвату государственной власти, главарь ОАСК Павел Вовк использовал свои связи и организовывал давление на неподконтрольных ему служителей Фемиды, в том числе и на судей Верховного суда.

Переговоры, которые доказывают преступления Вовка и его команды, свидетельствуют о том, что в его банду входили многие влиятельные персонажи.

Будут ли приняты нарытые детективами доказательства людьми, которым придется отстранить своих коллег и отдать их под суд, неизвестно. Не ясна и позиция Высшего совета правосудия об отводе заведомо попавших под контроль Вовка членов.

Напомним, 17 июля НАБУ обнародовало аудиозаписи разговоров, на которых якобы фигурируют председатель ОАСК, его заместитель, ряд судей, представителей Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. В разговорах они обсуждали способы влияния на на кадровый состав ВСП и ВККС, вынесения нужного вердикта Конституционным судом и другими инстанциями.