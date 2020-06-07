Все заняты COVID-19: Зеленский оправдал Авакова и отказался менять Кабмин ВИДЕО

Зеленский не хочет менять министров

В субботу, 6 июня, президент Украины потратил несколько часов на тусовку с журналистами и покатушки на велосипедах в своей резиденции "Залесье". В честь профессионального праздника Зеленский позвал 30 представителей лояльных к себе СМИ на закрытую встречу.

Тусовка Зеленского чрезвычайно походила на чаепитие Януковича с журналистами в 2011-м году, когда Савик Шустер, Александр Ткаченко и другие работники СМИ гуляли по Межигорью и прыгали по пенькам.

В ходе вчерашних развлечений Зеленского журналистам предложили покататься по резиденции на великах, а после - пригласили на банкет.

Разумеется, исключительно веселым общением дело не ограничилось, так что президенту пришлось отвечать и на поставленные ему вопросы о нынешней ситуации в Украине.

Говоря о зашкварах правительства в целом и министра Авакова в частности, Зеленский четко дал понять: нынешний состав Кабмина никто менять не собирается. Якобы для начала нужно заслушать отчеты всех глав министерств, но сейчас они слишком заняты для этого.

-Важно увидеть презентацию каждого министерства. Это позволит определить определенные приоритеты и разработать стратегию развития. Сейчас все ведомства имеют множество задач из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Для разработки стратегии требуется больше времени. Сейчас все заняты борьбой с COVID-19.

Напомним, на этой неделе нардепы от партии "Голос" внесли в Раду постановления об увольнении глав МВД и здравоохранения .

Недовольство работой Авакова назрело в обществе уже давно. Благодаря проваленной им реформе уволенные из рядов полиции мусора вернулись и спокойно продолжили заниматься преступностью. Только уже с новыми силами.

Только лишь за последние два года мусора попались на попытке обвинить в нападении на Екатерину Гандзюк ни в чем не повинного человека, склепанном из фейковых доказательств деле об убийстве Павла Шеремета, убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова, изнасиловании в Кагарлыке и во многих других преступлениях.

Тем не менее, ни один из этих зашкваров никак не отразился на работе самого Авакова. Его по-прежнему защищает президент Зеленский, с которым, как говорят приближенные к гаранту, у них есть "некая договоренность", да и среди народных депутатов желающих пойти против одного из самых влиятельных людей в стране практически нет. А страна переживает разгул бандитизма и полицейского беспредела.

Что же касается Максима Степанова, то именно ему Украина обязана провалом в тестировании населения на коронавирус, не совсем адекватно введенному и снимаемому карантину, а также коррупционным схемам по хищению выделенных на борьбу с COVID-19 средств.