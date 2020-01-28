Все подозрения на заражения новым коронавирусом в Украине не подтвердились

В Украине пока не зарегистрировали ни одного случая заражения китайским коронавирусом

Вечером во вторник, 28 января, в Центре общественного здоровья Украины сделали важное заявление о возможных случаях заражения кого-либо из нашей страны вирусом 2019-nCoV, более известном как китайский коронавирус.

Как подчеркнул исполняющий обязанности директора ведомства Игорь Кузин, лабораторные исследования всех граждан, которые попали в больницы с подозрением на заражение страшным и доселе неизвестным вирусом, не подтвердили наличие у заболевших 2019-nCoV.

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- В данный момент в Украине известно о четырех случаях подозрения на китайский коронавирус, все четыре случая были исключены лабораторно. Во всех случаях подтвердился грипп А или В, которые протекали в тяжелой форме, - подчеркнул глава Центра общественного здоровья.

Кроме того, чиновник отметил, что Центр договорился о доставке в нашу страну тестов для диагностики китайского коронавируса, поскольку сейчас это делают сложным лабораторным путем.

Всего же Украина закупит четыре комплекса, которые позволят исследовать данные до 120 человек одновременно. Средства диагностики прибудут в Киев уже к концу этой недели или же в начале следующей.

Напомним, по состоянию на вторник, 28 января, в Китае от коронавируса скончались 106 человек, еще около 4 515 заражены.

Двумя днями ранее президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой МОЗ Зоряной Скалецкой о мерах борьбы против коронавируса. Министр здравоохранения поспешила успокоить главу государства, заявив, что ни один из случаев заболевания пока не подтвердился.