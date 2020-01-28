Украина останавливает авиасообщение с Китаем

SkyUp прекращает полеты в Китай

Со следующей недели самолеты из Украины в КНР и в обратном направлении летать не будут, поскольку единственный авиаперевозчик, который обеспечивает прямое сообщение между странами, решил обезопаситься от возможных последствий заражения коронавирусом.

О прекращении прямого сообщения заявил сегодня исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

По его словам, прямые полеты из Украины в КНР будут отменены с 3 февраля.

Параллельно с отказом от обеспечения рейсов шаги для повышения безопасности сделали и в международном аэропорту "Борисполь", где усилили меры проверки лайнеров, которые прилетают из Китая.

- Кроме эпидемиологов санитарно-карантинных подразделений Министерства здравоохранения, в момент посадки прямого самолета в воздугной гавани дежурит бригада экстренной помощи МОЗ, - отметил руководитель директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский. - Сейчас ведется работа, чтобы ввести на борту самолетов из Китая скрининговые анкеты для прямых рейсов, и ведется разговор о непрямых рейсах, где также будут введено анкетирование для информирования пассажиров и сбора соответствующих данных о подозрениях на коронавирус.

Также в минздраве занимаются разработкой алгоритма реагирования и выявления болезни.

- В данный момент в Украине известно о четырех случаях подозрения на китайский коронавирус, все четыре случая были исключены лабораторно. Во всех случаях подтвердился грипп А или В, которые протекали в тяжелой форме, - подчеркнул глава Центра общественного здоровья.

Кроме того, чиновник отметил, что Центр договорился о доставке в нашу страну тестов для диагностики китайского коронавируса, поскольку сейчас это делают сложным лабораторным путем.

Всего же Украина закупит четыре комплекса, которые позволят исследовать данные до 120 человек одновременно. Средства диагностики прибудут в Киев уже к концу этой недели или же в начале следующей.

Напомним, по состоянию на вторник, 28 января, в Китае от коронавируса скончались 106 человек, еще около 4 515 заражены.

Двумя днями ранее президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой МОЗ Зоряной Скалецкой о мерах борьбы против коронавируса. Министр здравоохранения поспешила успокоить главу государства, заявив, что ни один из случаев заболевания пока не подтвердился.