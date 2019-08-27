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"Все остальные в тени": Пугачева ярко ответила Лободе – ВИДЕО

08:52
"Все остальные в тени": Пугачева ярко ответила Лободе – ВИДЕО - фото 1
"Все остальные в тени": Пугачева ярко ответила Лободе – ВИДЕО

Алла Пугачева ярко отреагировала на песню Светланы Лободы "Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна".

Лобода украла интимное ФОТО. И выдала за свое

Видео с комментарием Примадонны появилось в Instagram украинки.

"Живи спокойно, страна. У тебя еще одна. Все остальные в тени. Ну извини", - перефразировала Пугачева песню украинской певицы.

Та в долгу не осталась и поблагодарила Аллу Борисовну и Игоря Крутого.

"Спасибо Игорю Яковлевичу (Крутому, - прим. ред.) за песню, великой любимой Алле Борисовне за благословение, моим зрителям за то, что я есть", - отметила Лобода.

'Все остальные в тени': Пугачева ярко ответила Лободе – ВИДЕО - фото 186563

Отметим, что между двумя поп-дивами теплые отношения сложились достаточно давно. Лобода частенько гостит у Пугачевой, а та в свою очередь посещает концерты украинки.

Напомним, Лобода ярко отожгла на свадьбе сестры – ФОТО.

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