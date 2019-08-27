"Все остальные в тени": Пугачева ярко ответила Лободе – ВИДЕО
"Все остальные в тени": Пугачева ярко ответила Лободе – ВИДЕО
Алла Пугачева ярко отреагировала на песню Светланы Лободы "Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна".
Видео с комментарием Примадонны появилось в Instagram украинки.
"Живи спокойно, страна. У тебя еще одна. Все остальные в тени. Ну извини", - перефразировала Пугачева песню украинской певицы.
Та в долгу не осталась и поблагодарила Аллу Борисовну и Игоря Крутого.
"Спасибо Игорю Яковлевичу (Крутому, - прим. ред.) за песню, великой любимой Алле Борисовне за благословение, моим зрителям за то, что я есть", - отметила Лобода.
Отметим, что между двумя поп-дивами теплые отношения сложились достаточно давно. Лобода частенько гостит у Пугачевой, а та в свою очередь посещает концерты украинки.
Напомним, Лобода ярко отожгла на свадьбе сестры – ФОТО.
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