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Впервые в истории: Украина отзывает посла из Минска

Вчера, 21:09
Дипломаты возмущены коварством Лукашенко - фото 1
Дипломаты возмущены коварством Лукашенко / Кабмин

После серии недружественных по отношению к Украине заявлений и поступков со стороны режима Лукашенко власти нашей страны решили действовать жестко и пошли на отчаянные меры. Пока дипломатические.

В понедельник, 17 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев вынужден впервые в истории отозвать из Беларуси своего посла.

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Украинский посол в Беларуси Игорь Кизим отозван в Киев для консультаций. Такова официальная формулировка.

На практике же это означает верхнюю степень возмущения - именно так страны выражают свое негодование на языке дипломатии.

Причин для такого радикального шага несколько - во-первых, режим Лукашенко позволил себе насилие в адрес украинских граждан - многие из них был избиты и задержаны в Беларуси, при этом никакой вины за ними не было. Во-вторых, президент Лукашенко позволил себе несколько публичных нелицеприятных заявлений в адрес Украины. И в-третьих, самое главное - в ирошлую пятницу внезапно были отправлены в Россию военные преступники из ЧВК Вагнера, которые ранее были задержаны в Беларуси и должны были быть выданы Украины.

Глава МИД подчеркнул, что пока речь не идет о том, чтобы оставить Беларусь вообще без украинского посла, тем не менее, дипломат призвал земляков воздержаться от поездок в страну, где президент Лукашенко фактически развязал войну против своего народа.

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Дмитрий Кулеба Беларусь Александр Лукашенко дипломатические отношения ЧВК Вагнера Новости Украина
БЕЗ ТАБУ
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