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На Одещине мужчина бросил гранату в гостей, есть пострадавшие

19:45
На Одещине мужчина бросил гранату в гостей, есть пострадавшие - фото 1
На Одещине мужчина бросил гранату в гостей, есть пострадавшие

В с. Пищана Одесской области мужчина бросил гранату в трех гостей. Пострадавших срочно госпитализировали в больницу.

На Одещине местные нашли гранаты и принесли их домой: Итог печален

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Во время совместного употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры сожитель хозяйки (дома – прим. ред.) бросил в сторону гостей гранату. В результате взрыва телесные повреждения в виде множественных рваных ран получили двое мужчин - 41-го и 27-ми лет и 30-летняя женщина, которые были доставлены в медицинское учреждение. Пока раненых госпитализировали, злоумышленник скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

По факту преступления открыто производство (ч. 2 ст. 15 и ч.2 п.1 и п.5 ст.115 Уголовного кодекса Украины). На данный момен на месте происшествия работают специалисты взрывотехнического управления ГУНП и следственно-оперативная группа Балтского отдела полиции.

Напомним, в Днепре мужчина подорвался на гранате – ФОТО.

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