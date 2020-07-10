Владимир Зеленский Карантин в Украине Пленки Деркача война на Донбассе Досье

Возглавлял большое ничего: нардепы назвали кандидата на новую должность вице-премьера

16:00
Олег Уруский будет ответственным за промышленность - фото 1
Олег Уруский будет ответственным за промышленность

В пятницу, 10 июля, стало известно, кому в Зе команде хотят доверить спасение терпящей бедствие промышленности. Голосовать за назначение вице-премьера-министра промышленности может пройти уже на следующей неделе.

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Нардеп от "Слуги народа" предложила вернуть "Роттердам +"

По ее словам, кандидата на стратегически важную должность представители власти уже выбрали. Возглавить министерство может бывший глава Государственного космического агентства Украины Олег Уруский.

Чиновник, при котором и без того не процветающее космическое агентство, мягко говоря, не развивалось, уже в ближайшее время будет отвечать за спасение промышленности, которая терпит бедствие с момента прихода Зе команды к власти.

"Рассчитываем, что на следующей неделе Верховная Рада на обычном пленарном или внеочередном заседании рассмотрит назначение вице-премьер-министра-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Постановление уже зарегистрировано. Кандидат - Олег Уруский, бывший председатель Государственного космического агентства", - отметила нардеп.

Будущий вице-премьер, согласно его официальной биографии, был первым замом госкомиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины с 2000 по 2003, а также значился первым заместителем министра промышленной политики в 2005-м.

На государственную службу Уруский приходит с поста директора компании "Прогресстех-Украина", которая "предоставляет инженерные услуги и разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина
Без Табу
Другое на тему
Россию прямо обвинили в гибели MH17 - фото 1
Нидерланды подают в суд на России как виновника гибели MH17
16:48
В Казахстане фиксируют вспышку пневмонии от "нового" вируса - фото 1
Китайские дипломаты объявили о "новой смертельной пневмонии" в Казахстане
14:00
Шахтер будет принимать Вольфсбург в Украине - фото 1
УЕФА разрешил проводить матчи Лиги Европы в Украине
13:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30