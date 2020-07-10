Возглавлял большое ничего: нардепы назвали кандидата на новую должность вице-премьера

Олег Уруский будет ответственным за промышленность

В пятницу, 10 июля, стало известно, кому в Зе команде хотят доверить спасение терпящей бедствие промышленности. Голосовать за назначение вице-премьера-министра промышленности может пройти уже на следующей неделе.

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, кандидата на стратегически важную должность представители власти уже выбрали. Возглавить министерство может бывший глава Государственного космического агентства Украины Олег Уруский.

Чиновник, при котором и без того не процветающее космическое агентство, мягко говоря, не развивалось, уже в ближайшее время будет отвечать за спасение промышленности, которая терпит бедствие с момента прихода Зе команды к власти.

"Рассчитываем, что на следующей неделе Верховная Рада на обычном пленарном или внеочередном заседании рассмотрит назначение вице-премьер-министра-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Постановление уже зарегистрировано. Кандидат - Олег Уруский, бывший председатель Государственного космического агентства", - отметила нардеп.

Будущий вице-премьер, согласно его официальной биографии, был первым замом госкомиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины с 2000 по 2003, а также значился первым заместителем министра промышленной политики в 2005-м.

На государственную службу Уруский приходит с поста директора компании "Прогресстех-Украина", которая "предоставляет инженерные услуги и разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики".