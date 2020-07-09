Нардеп от "Слуги народа" предложила вернуть "Роттердам +"

Буймистер озвучила первую экономически здравую мысль за всю работу в Раде

Одиозная представительница партии Зеленского Людмила Буймистер, являющаяся председателем подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, заявила о необходимости исправления ошибок.

Народный депутат написала на своей странице в Facebook собственный план по спасению энергетики Украины.

По ее словам, в условиях идиотских и абсолютно лоббирующих бизнес Рината Ахметова решений Шмыгаля-Буславец, нужно вернуть формулу, по которой будет расчитываться ценообразование на рынке электроэнергии.

Схема, которая не давала возможности генерирующим компаниям манипулировать ценником, и во времена Порошенко была манипулятивно названа многими СМИ и политиками "преступной", как признала Буймистер и многие другие власть имущие, оказалась вполне оправданной.

Впрочем, автор инициативы напечатывания нескольких миллиардов гривен аргументировала необходимость возвращения "Роттердам +" несколько иначе:

"Для предотвращения краха базовой отрасли - энергетики - и в связи с необходимостью поиска еще 50 миллиардов гривен для спасения отрасли надо срочно вернуть регулирования в энергетике, в том числе временно вернуться к регулированию цены для промышленности с использованием импортного паритета в ценообразовании на уголь аналогично действующего ценообразования на газ, чтобы был объективный и прогнозируемый ценовой маркер. До введения рынка электроэнергии год назад действовало формульное ценообразование "Роттердам плюс", после отмены которого энергоотрасли оказались в кризисе. Энергокомпании несут значительные убытки, задолженность участников рынка составляет десятки миллиардов, почти остановилась угольная отрасль, а шахтеры вышли на протесты".

И хотя Буймистер призывает внедрить формулу на ограниченное время, а происходящее в сфере энергетики зависит не только от наличия прозрачной схемы ценообразования, но еще и от войны Ахметова-Буславец-Шмыгаля с Коломойским-Герусом, рейдерских захватов шахт и остановки атомной энергетики, озвученная нардепом идея действительно имеет экономическую подоплеку и может считаться здравой.